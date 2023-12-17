2024年科技股熱、債券5%殖利率！最糟理財選項：留現金在手

摘要 1.2024年第一季市場呈現樂觀情緒，但需留意追高的風險。 2.半導體在2024年的展望不錯，台積電、輝達及相關企業會是重點。 3.目前股市或債市都可以考慮，尤其債券殖利率有5%左右，持有現金是最糟的理財選項。

隨著美國聯準會（FED）承認2024年準備降息的可能性升高，加上油價下滑、通膨降溫，企業獲利與展望蒸蒸日上。投資市場的疑慮逐漸消散，股市與債市都出現甜蜜點，對比半年前股債雙跌的情況，有些天差地遠。

深究其原因，其實是投資大眾在研判未來行情走勢時，都只用現有資訊或市場反應進行推測，但這是果、不是因。我一再強調，投資人要比一般大眾多看遠一些，思考如何贏得先機，而不要人云亦云。

現階段來看，中長期可能充滿變數與不確定性，短期則是樂觀情緒增加，雖然還不是問題，但需留意追高的風險。仍必要適度的踩剎車。不過，這只是過熱現象，2024年第一季的方向還是偏多操作。

既然聯準會升息無望，美元升息走勢也是強弩之末，新興國家貨幣、股市都有機會出現補漲行情，此時不能只關注成熟國家。

至於黃金，由於地緣政治、戰事紛亂，以及價格與美元走勢相反，導致避險資金湧入。但切記持有比重不宜過大，因黃金價格上漲空間有限，屬於避險為主的產品。

半導體在2024年的展望不錯，台積電、輝達（Nvidia）及相關企業是明年的基本巨星。家用電腦也將導入AI技術，預計會有新產品問世，屆時科技業將會成為熱門題材。

目前股市或債市都可以考慮，尤其債券殖利率有5%左右，所以別一味只存現金，這樣的機會成本太大了。

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