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中信金（2891）有錢人的第一選擇？ 他曝2大優點：去年股價30都沒賣出

聯合新聞網／ 綜合報導
網友投資中信金股票。圖為中信金控大樓。 （聯合報系資料庫）
網友投資中信金股票。圖為中信金控大樓。 （聯合報系資料庫）

金融股近年表現不佳，不過有網友投資中信金並表示，「去年（股價）30元沒出、今年27元幹嘛出？」他也曬出自己的對帳單，中信金持有成本共41.2萬，直呼「全台有錢人第一選擇都是中信金」。其他人也認同「中信金是真的有料，被裁罰還是能評比第一」。還有人直指中信金的優點就是賺現金股利及穩定。

一名網友PTT發文分享「金融股主升段的停利點」，他目前投資中信金，持有成本共41.2萬、數量2.5萬，他表示，「去年（股價）30元沒出、今年27元幹嘛出？」

該網友分享選擇中信金的原因，他表示，中信金的鹿港辜家是台灣五大家族之一，日治時期以來，辜家就在台灣政商界佔有一席之地，「簡單來說，當時清朝轉日本那種瘋狗獨裁政治，辜家都存活下來了，現在用錢打通藍綠的時代，How to lose？」

其他人則留言「2021買一張領紀念品就放著，今年挑了幾個進場點進場，剛好都在低點」、「買中信金不是就信用卡跟提款機最多嗎」、「是真的有料，詐騙的事情被檢警靠邀、被金管會裁罰，然後評比出來還是領導品牌」、「25張舒服成250張」、「買中信金就是要賺現金股利」、「好年壞年都發一元，穩定就是它的優點」。

PTT 2891中信金 金融股

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