快訊

成功大學電機館地下二樓失火冒煙 緊急疏散300師生

LINE群貼文退休護師遭訴獲判無罪 法院：檢調根本大砲打小鳥

泰國雙層巴士南下爆嚴重車禍！衝撞路樹釀至少14死32傷

大摩下修台積電（2330）目標價 網反嗨爆「買進訊號來了」：準備起飛

聯合新聞網／ 綜合報導
大摩下修台積電目標價。路透
大摩下修台積電目標價。路透

摩根士丹利調降台積電（2330）目標股價，將台積電目標股價從718元下調至688元。PTT網友卻認為這是「解套及買進的訊號」，有網友嗨喊「哇！要起飛了！」還有人直言「大摩反著看，上修就賣、下修就買」。

詹家鴻（Charlie Chan）在內大摩分析師發布報告，將台積電目標股價從718元下調至688元。報告中說：「考量加速折舊壓力，我們預估第1季毛利率可能會降至只有49.5%，比法人平均估計的52.2%低了3個百分點。」

一名網友在PTT發文表示，年底所有人都看好台股行情，大摩卻下修佔比台股權值最大的台積電目標價，令他感到不解。

其他人則留言「先下修之後再上修空間比較大啊」、「要吃貨了」、「下修來了，訊號來了」、「買進訊號來了」、「大學長被叫號了」、「688T要解套了」、「解套訊號」、「哇，要起飛了」、「大摩反著看，上修就賣、下修就買」、「我要歐印了」、「打八折，完蛋準備大爆崩」。

還有人留言「買點已到，感謝學長報名牌」、「在笑買在600以上的嗎？」、「什麼時候準過」、「該買囉」、「688大學長表示欣慰」、「哪次不是嚇甩磨」、「還得打八折，550差不多」、「我記得之前喊到1000，打68折，那這次要打幾折」、「反著看就是噴爆」、「不是才說產能要排隊而已怎麼又突然下修」、「國安基金都出光了，美元又貶值，壓低吃貨機率高」。

台積電 PTT 台股 大摩

延伸閱讀

男友婚前買妳名字的房子「不一定是真愛」？ 專家：小三住進來女友還賣不掉

00933B發行一個多月股價破16元…首次將配出3.5個月息？ 他2點解析債券ETF為何夯

00713配息0.84元…年化逼近7％！ 歷經市場空頭既抗跌還能維持高股利

女繼承8.8億遺產…老公火速離婚為搶分錢？ 律師：台灣免擔心但配偶是陸籍需注意

相關新聞

大摩下修台積電（2330）目標價 網反嗨爆「買進訊號來了」：準備起飛

摩根士丹利調降台積電（2330）目標股價，將台積電目標股價從718元下調至688元。PTT網友卻認為這是「解套及買進的訊號」，有網友嗨喊「哇！要起飛了！」還有人直言「大摩反著看，上修就賣、下修就買」。

定期定額存股遇大漲該賣？分兩派戰翻 他曝一句「最佳投資守則」

存股屬於長期投資，通常不會因為股價波動而賣出手中持股，不過若是遇到股價大幅飆升的情況，對於投資人而言將是很兩難的局面。PTT網友討論「定期定額存股大漲該變現嗎？」其他人則建議，只要達到買進時的目標就可以出場，若是價差超過股息10年以上，就可以考慮賣出，有人直指「個股賣、大盤指數ETF繼續存」。

股價出現這幾種狀況 專家籲一定要果斷買入 ：120日均線以下、跌幅超過5%

大盤下跌的原因有很多，但通常是外在因素所致。每當這種時候，幾乎所有個股都會隨著市場趨勢進入整理區間，往下壓低…

2023最後一個月怎麼投資？資深大戶推10檔個股：到明年Q1都有行情

2023即將進入最後一個月，美股仍然扮演領頭羊，高科技仍是重中之重，AI相關更是不遑多讓，要小心的是，因為基期非常高，所以挑選...

找出長期「盤整區間」震盪個股 專家教你買在地板價輕鬆穩賺300%

主力指的是股價的控盤者，他們握有大量資金，可以隨意運用題材打造飆股，而一般投資人若想從這些飆股身上分一杯羹，卻不是件容易的事，…

靠槓桿賺2桶金！他曝勝利方程式：用4成資金投資30%漲幅標的

在金融市場上，開槓桿 (Leverage) 指的是交易時從經紀商、交易商借取資金創建倉位，進行超過本金投入額度的交易操作。PTT網友分析，若想從零到致富，開槓桿是必備的投資方式，他分享自己報酬超過190萬元的勝利方程式，「我用四成的錢，只要看中30%的漲幅，安打多打個幾次，這個效率不會輸給找翻倍的股票」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。