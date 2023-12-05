大摩下修台積電（2330）目標價 網反嗨爆「買進訊號來了」：準備起飛

摩根士丹利調降台積電（2330）目標股價，將台積電目標股價從718元下調至688元。PTT網友卻認為這是「解套及買進的訊號」，有網友嗨喊「哇！要起飛了！」還有人直言「大摩反著看，上修就賣、下修就買」。

詹家鴻（Charlie Chan）在內大摩分析師發布報告，將台積電目標股價從718元下調至688元。報告中說：「考量加速折舊壓力，我們預估第1季毛利率可能會降至只有49.5%，比法人平均估計的52.2%低了3個百分點。」

一名網友在PTT發文表示，年底所有人都看好台股行情，大摩卻下修佔比台股權值最大的台積電目標價，令他感到不解。

其他人則留言「先下修之後再上修空間比較大啊」、「要吃貨了」、「下修來了，訊號來了」、「買進訊號來了」、「大學長被叫號了」、「688T要解套了」、「解套訊號」、「哇，要起飛了」、「大摩反著看，上修就賣、下修就買」、「我要歐印了」、「打八折，完蛋準備大爆崩」。

還有人留言「買點已到，感謝學長報名牌」、「在笑買在600以上的嗎？」、「什麼時候準過」、「該買囉」、「688大學長表示欣慰」、「哪次不是嚇甩磨」、「還得打八折，550差不多」、「我記得之前喊到1000，打68折，那這次要打幾折」、「反著看就是噴爆」、「不是才說產能要排隊而已怎麼又突然下修」、「國安基金都出光了，美元又貶值，壓低吃貨機率高」。