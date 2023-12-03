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2023最後一個月怎麼投資？資深大戶推10檔個股：到明年Q1都有行情

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2023最後一個月怎麼投資？資深大戶推10檔個股：到明年Q1都有行情

商業周刊／ 撰文者：老馬
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

摘要

1.美股高科技仍是主角、債市進場風險不大甚至有不錯報酬。

2.新興市場漲幅潛力大。

3.台股有10檔到明年第一季都值得期待。

2023即將進入最後一個月，美股仍然扮演領頭羊，高科技仍是重中之重，AI相關更是不遑多讓，要小心的是，因為基期非常高，所以挑選個股時要留意漲幅及基本面。

相較美股，新興市場的股市和匯市，遠遠落後一大截，漲幅潛力或許可以有更高的期待，不論新興亞洲或是拉丁美洲都值得留意。

債市就不用多說，我認為現在進場的風險不大，報酬率甚至可以有不錯的期待，保守資金千萬別錯過！

台股方面，我認為明年初的選舉可能有些關鍵，多留意藍綠的民調高低，如果在野棄保效應成功，日後的觀光旅遊的確是可以更上一層樓，房地產也是能夠居高不下。政治變數，依然會左右外資對台股的看法。

目前為止，我仍看好現在到明年第一季的行情，一些個股讓大家參考：台泥（1101）、大成（1210）、台積電（2330）、台光電（2383）、世芯KY（3661）、信驊（5274）、元太（8069）、台塑化（6505）、華固（2548）、雄獅（2731），基本上科技／傳產都有機會。

過了感恩節，新的一年就快要到來。展望未來，想必是每個人在人生的不同階段都會面對的課題。

究竟要衝刺事業，還是要進修自我學習，或是中途靠站，讓自己好好調養生息？沉潛一下也不是壞事。再來就是整理一下自己或家庭的資產負債表，當利率將往下降，負債貸款的統計一下，借新還舊。投資方面則是可以積極一點，有行動才有無限可能。

老話一句，大家平均壽命都會延長，所以儲存老本讓自己日後退休生活更有品質，現在努力投資其實絕對是值得做的一件事情！

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

台股 債市 台積電 台泥 1210大成 台光電 世芯

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