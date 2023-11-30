存股如釀酒…都需要「時間」這個好夥伴！ 專家：8千萬的威士忌不能中途打開偷喝

高價的背後需要時間積累

日前看過一則新聞，蘇富比拍賣行11月18日於拍賣會上以約台幣8662萬元的天價，拍出一瓶麥芽威士忌——麥卡倫1926，打破瓶裝烈酒和葡萄酒拍賣紀錄。

一瓶威士忌拍賣出一間豪宅的價格，映入大眾眼簾的是令人咋舌的8千萬天價，卻鮮少人會關注這瓶酒是如何產生的？當然，影響一瓶酒的價值因素很多，諸如原料、橡木桶、溫度、溼度、保存、生產酒莊...等，然而再有利的釀造條件都少不了一個重要因素——數十年的時間積累。

試想一個經常被主人打開偷喝的橡木桶，有機會能產出8千萬的佳釀嗎？

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