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存股如釀酒…都需要「時間」這個好夥伴！ 專家：8千萬的威士忌不能中途打開偷喝

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
台股近日表現不錯。本報資料照片
台股近日表現不錯。本報資料照片

高價的背後需要時間積累

日前看過一則新聞蘇富比拍賣行11月18日於拍賣會上以約台幣8662萬元的天價，拍出一瓶麥芽威士忌——麥卡倫1926，打破瓶裝烈酒和葡萄酒拍賣紀錄。

一瓶威士忌拍賣出一間豪宅的價格，映入大眾眼簾的是令人咋舌的8千萬天價，卻鮮少人會關注這瓶酒是如何產生的？當然，影響一瓶酒的價值因素很多，諸如原料、橡木桶、溫度、溼度、保存、生產酒莊...等，然而再有利的釀造條件都少不了一個重要因素——數十年的時間積累。

時間是釀酒的好夥伴，複利也是。無論是存核心股的股息再投入，還是成長股趨勢向上的資本利得，都需要「長時間」的積累，才能展現其驚人成效。

因此，存股一如釀酒，能不動就不動，靜待複利發酵，一點一滴醞釀出馥郁香氣，而閒錢投資正是賦予你不動的底氣。

試想一個經常被主人打開偷喝的橡木桶，有機會能產出8千萬的佳釀嗎？

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

蘇富比 股票 閒錢 複利

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