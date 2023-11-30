長榮航（2618）還星宇（2646）誰好？專家分析完卻被嗆一句話：全場靜默

朋友問我，「你覺得長榮跟星宇哪個好？」

我的看法，長榮航（2618）目前淨值比1.7，星宇航空（2646）4.68，從估值的角度，當然長榮航比較便宜。不過因為星宇航空是興櫃股票，所以這樣比不太合理。

如果比較客機數量，目前長榮航有81架，星宇20架，營收天花板是長榮航比較高；另外長榮航還有8架貨機，剛好第4季是貨運旺季，所以這個時間點，長榮航也會比較強一些。

不過拉長時間從供需角度切入，過去很長一段時間台灣客機數量都維持穩定沒有大幅增加，但是星宇航空一次20架客機的加入，已經使得客運供給明顯提升，加上星宇未來也預告將持續擴編機隊。

但是整體客運需求目前甚至都還沒回到疫情前的水準，加上兩岸航線又受政治因素影響，實際能為航空股帶來多少獲利也難以估計，綜合來看機票價格其實是有機會往下走的。

所以我覺得航空股短期有利多，但是拉長期應該比較適合站在觀望角度，其實買ETF可能會比較好。

只見他一句話讓我閉嘴：「大哥，我是問你去日本要搭哪一台比較好，你講這麼多幹嘛？」

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