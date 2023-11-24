聽新聞
test
0:00 / 0:00
為何年初許多人搶進債券？ 入門先從ETF開始…必知的「三風險」
這一年美國狂升息，年初許多人搶進債券，到底什麼是債券呢？今天用簡單的圖文跟大家說明。
目前市場上最具權威的信用評等公司：
有穆迪（Moody’s）
標準普爾（Standard & Poor‘s）
惠譽國際（Fitch Rating）
且多數的債券都有以上三家信評公司，所賦予債券本身或發行機構信用評等，都相對具有公信力與參考價值。
想要穩健的配置，就買投資等級的債券。在橋水基金創辦人RAY DALIO提出的「全天候投資組合」中，他也建議配置短、中、長期債券，因應利率變動的各種情形。
但橡樹資本創辦人Howard Marks則對垃圾債券情有獨鍾，並且能創造優異的報酬。
所以只能說沒有絕對正確的投資方法，只有適不適合自己的原則。目前各家證商都有發行「債券的ETF」，也都具有相當的人氣，如果要考慮風險配置的話，大家不妨也參考看看哦！
我對債券也只是有淺顯的認識，鑽研並不深，但我滿推薦大家去看闕又上老師的分享！YT上都找得到。
我是RYAN爸爸，讓我們一起理財也理心吧！
◎本文內容已獲 Ryan爸爸投資誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言