為何年初許多人搶進債券？ 入門先從ETF開始…必知的「三風險」

這一年美國狂升息，年初許多人搶進債券，到底什麼是債券呢？今天用簡單的圖文跟大家說明。

目前市場上最具權威的信用評等公司：

有穆迪（Moody’s） 標準普爾（Standard & Poor‘s） 惠譽國際（Fitch Rating）

且多數的債券都有以上三家信評公司，所賦予債券本身或發行機構信用評等，都相對具有公信力與參考價值。

想要穩健的配置，就買投資等級的債券。在橋水基金創辦人RAY DALIO提出的「全天候投資組合」中，他也建議配置短、中、長期債券，因應利率變動的各種情形。

但橡樹資本創辦人Howard Marks則對垃圾債券情有獨鍾，並且能創造優異的報酬。

所以只能說沒有絕對正確的投資方法，只有適不適合自己的原則。目前各家證商都有發行「債券的ETF」，也都具有相當的人氣，如果要考慮風險配置的話，大家不妨也參考看看哦！

我對債券也只是有淺顯的認識，鑽研並不深，但我滿推薦大家去看闕又上老師的分享！YT上都找得到。

我是RYAN爸爸，讓我們一起理財也理心吧！

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