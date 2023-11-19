股市老手2024最推的13檔傳產龍頭股：統一、台泥…配息能力超有優勢

摘要 1.若央行利率下降，許多金融商品的計價模式自然需要修改，投資標的的本益比也需要調整。把握高定存利率及仍處高位的債券殖利率，是保守者要留意的時間點。 2.至於投資人最青睞的股市，記住「拉回仍然是買點」，謹守此一原則，追高價格則會壓縮期望的報酬率。 3.除了熱門的AI概念股之外，各產業的龍頭企業，在議價能力、市場占有率、提供配息的能力、市場競爭力等都有優勢。作者推薦13檔企業股。

拜習會將至，中美之間競爭又合作的關係，再次表露無遺。雖然股市與債市反彈的好表現，並非受到單一因素影響。主要是先前投資人過於擔心通膨、美國聯準會（Fed）的鷹派策略，以及企業獲利表現、總體經濟數據等。

如今，利率升息即將觸頂、通膨數據持續下降，企業韌性及展望都不錯。整體經濟依然蓬勃發展，物價也不見暴升，甚至連油價都自高點滑落。這情況引來積極和保守的投資人，各自擁抱喜愛的商品，令股市與債市雙雙上揚。

步入11月，需展望明年的經濟狀況，雖然有樂觀的部分，也有需要擔心的因素。不過利率即將下降，許多金融商品的計價模式自然需要修改，投資標的的本益比也需要調整。把握高定存利率及仍處高位的債券殖利率，是保守者要留意的時間點。至於投資人最青睞的股市，記住「拉回仍然是買點」，謹守此一原則，追高價格則會壓縮期望的報酬率。

這陣子的新聞指出，台北市整體預售屋的每坪價位，都衝高至3位數，整體物價也墊高了。假如薪資成長幅度未及通膨率，就需要買進抗通膨的投資商品，無論是房地產、黃金或股市，否則錢只會越變越薄、貨幣購買力被侵蝕掉。

我認為，除了熱門的AI概念股之外，各產業的龍頭企業，在議價能力、市場占有率、提供配息的能力、因應環境變化的競爭力等，都有其優勢。像是：

●台泥（1101）

●統一（1216）

●台塑化（6505）

●和泰車（2207）

●裕隆（2201）

●台積電（2330）

●華固（2548）

●長榮（2603）

●晶華（2707）

●統一超（2912）

●雄獅（2731）

●中保科（9917）

●寶雅（5904）

以上都是我認為除科技股外的好標的。

預料現在到明年第一季，應該會有很好的收穫時間點。別過於保守，把握時機是重點。千萬別被太多看空者影響，當別人害怕時，就是你的機會！等到大多數人開始樂觀時，就是你要獲利出場的時候，過去經驗屢見不鮮。

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