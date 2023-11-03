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法人報告嚴重高估廣達獲利？ 網列「5大激似處」：集體都在抄作業

聯合新聞網／ 綜合報導
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

AI指標股廣達股價從歷史高點282元一路回檔至日前189元，落差之大讓不少看好的散戶套牢AI變BI。一名股友直批法人報告內容大同小異，更列出5點相似處，懷疑這「一致看好」的原因，疑似抄作業。

該名股友於PTT發文提出質疑，「為什麼全體法人會集體嚴重高估廣達的獲利？」，他認為因為全體法人像學生抄作業，抄來抄去大家都寫得一樣，並整理出各法人報告5大點相似處，包括：

1、廣達目標價260~360

2、廣達2~3年內獲利翻倍

3、廣達本益比20↑

4、廣達技術領先

5、因為別的法人也是這樣覺得

股友直言，報告寫來寫去都是這幾句話，沒有任何人寫的不一樣，更推測有兩種可能性，一是「全體法人對廣達有高度的共識」，二是「全體法人都在抄作業，其實他們根本不知道自己在寫什麼」，他個人覺得「二＞一」。

他也翻出廣達資深副總楊麒令早前對趨勢的看法，「目前需求很強、但關鍵GPU缺很大」、「雲達現掌握的MGX系列產品需求很恐怖」、「可說是橫空出世的爆發性需求」，但營收部分的說法為「原估僅能有個位數增長的伺服器業務，上調預估全年度營收將續有雙位數的年增幅」。

對此，股友的見解是「問廣達會成長多少？廣達跟寫小說一樣，說很恐怖、很可怕、橫空出世，最後只能成長10%」，公司自估很少，只有法人預估很高，而他看空股價，設定區間136元停利、100元停損。

網友紛紛回應「炒作不需要理由，有人喊就跟上罷了，只是越喊越瘋」、「法人就底下的分析師用模型估價，通常都假鬼假怪」、「法人互抄作業沒有錯，錯的是真的會相信的人」。

大家也對產業面拋出看法「代工廠就是代工廠，品牌不可能只會找一家做」，甚至有人反駁原PO觀點「雙位數的成長就是10%？10-99都是雙位數啊」、「廣達技術比其他家強在哪裡，業界知道的人很多，有在認真跑的分析師也很多」。

廣達9月財報營收982.58億元，年減18.62%，今年前9個月僅4月營收呈現年增。不過，每股盈餘則是相反，上半年累積EPS 4.31元，與同期相比年增55%，第二季毛利率也為新高，增至8.5%。

廣達每月營收財報。圖／取自廣達官網
廣達每月營收財報。圖／取自廣達官網
廣達每月營收曲線圖。圖／取自證交所
廣達每月營收曲線圖。圖／取自證交所

廣達 PTT AI 法人

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