輝達晶片提前禁銷陸…PTT憂上演AI崩潰秀 網曝最大受害者

美國最新出口中國大陸晶片禁令取消原訂30天緩衝期，提前生效。PTT網友熱議，AI伺服器概念股票將大幅整理，準備上演「崩潰秀」，有人示警，「這禁令是要搞垮美國，不是中國，各位買股票最好小心點」。

根據AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）最新申報的文件顯示，美國政府要求該公司旗下多款AI晶片若要銷售至大陸，23日起都要事先取得許可才放行。這意味大陸市場輝達AI晶片來源提前斷炊，震撼業界。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，美國直接「收傘」，不讓業界提前反應，若是戰爭持續，美國就會提升對中國的防範，若是AI伺服器失去中國市場，對於財報預測恐怕也會有影響。

其他網友則留言「繼續吹牛騙散戶高位接盤，均120出給散戶，60接回來」、「震撼430以上買輝達的多蛙」、「AI伺服器概念高檔整理，準備崩崩」、「AI崩潰秀開始」、「反正台股買AI的認為沒差，昨天還有投顧喊進」、「去年恐怖的場景要來了」、「AI的最大吃貨地沒惹」、「看來AI不妙」。

還有人留言「超過4800的國外晶，不能在中國市場銷售，晶片也不能再採用美國技術的代工廠生產，整個供應鏈直接啪一聲、沒了，還有人樂觀呀，笑死」、「這樣顯得AI更加重要，各國要意識到要開跑，AI已經變成了軍備競賽」、「投資人將英偉達股價下跌視為買進機會」、「華爾街都不買帳了，NV、AMD、Google跌成那樣，AMD高檔下跌快30%，請問台灣AI要跌多少？」