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緯創撿便宜時機還沒到！網友打臉分析師：30元以下再撿

聯合新聞網／ 綜合報導
緯創股價下跌。記者吳康瑋／攝影
緯創股價下跌。記者吳康瑋／攝影

AI股近期表現不佳，摩爾投顧分析師江國中建議，等到投信賣壓殺出、融資停損賣壓宣洩完畢，股價就會落底，屆時便是逢低加碼的好時機。PTT網友討論，要注意AI抄底的關鍵訊號，遇到低點就能「撿起來當寶貝」，多數人都認為，等到30元才有投資價值，直呼「早就超漲了」。

一名網友在PTT發文表示，由於明年電子業全面復甦，雖然現在投資緯創的散戶被套牢，非常恐懼，但外資、投信頻頻拋售股票，散戶應等待最佳時機，注意AI抄底的關鍵訊號，遇到低點就能逢低買進，「撿起來當寶貝」。

其他網友則留言「大概就是要倒光了，各位多蛙準備找下一個題材」、「還沒賣完在抓交替」、「緯創就是25才有價值」、「88已停損」、「年線沒破再來撿」、「緯創30很有投資價值，不可能25」、「大概30吧」、「80鋼底」、「等大量再進場撿便宜即可、「航速停損點時候就是落底訊號」、「肛底30吧，早就超漲了」。

還有人留言「還有新聞就不是底」、「現在就很明顯在走空，叫人買真的是害人不淺」、「飆股變存股，我30買來存股」、「當初陽明234跌到80，緯創大概50」、「這波配合吹ai的老師、外資、投信賺死」、「我是覺得50就可以收了」、「30塊以下吧」、「摩爾投顧一堆分析師愛吹緯創，根本愚蠢」、「30已經比以前存股價高了」、「這種新聞還在出的時候都不是買點」。

緯創 停損 存股

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