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「老謝開金口」看好台積電（2330）網友卻秒賣！改買被點名唱衰的4產業

聯合新聞網／ 綜合報導
財信傳媒董事長謝金河。圖／本報系資料照
財信傳媒董事長謝金河。圖／本報系資料照

九月出口終於轉正，以388.1億美元創下近11個月高點，年增率3.4％，結束連十二個月的負數。財信傳媒董事長謝金河提醒，十月有九成機率翻黑，不過台積電第3季匯兌收益可望大補。PTT網友一見「老謝開金口」嚇壞直呼反指標，立刻出清台積電持股，改投資他所看衰的石化、紡織、機械、金屬產業。

台股12日以16,825.91點收盤，上漲153.88點，收復季線，台積電（2330）開高走高，最後一盤爆出6,561張買單，收在550元，上漲6元，漲幅1.1%，同步收復季線、半年線，市值增至14兆2,626億元。

謝金河分析指出，九月出口年增率轉正符合預期，然而最大出口地區大陸仍嚴重衰退，及ECFA涵蓋的石化、紡織、機械、金屬4產業頹勢未變，因此十月有九成機率會再度翻黑，不過隨著台幣貶到32元，台積電第3季匯兌收益可望大補。

一名網友在PTT發文表示，「老謝開金口」，難怪台積電又帶著大盤一起往上噴，剛好遇到選舉年，台積電就是穩。

其他網友則留言「老謝可以說別支穩嗎」、「石化紡織機械金屬要噴了」、「空軍嘎到脫皮」、「老謝樂觀時再賣就好」、「明天再空手好了」、「穩了，ok，明天台積電漲停4條明路」、「已經立刻出清所有gg」、「紡織有推薦的嗎？」、「謝金河開口感覺都沒好事」。

還有人留言「10/10老謝發空軍文，11、12日連兩天漲，真的有夠糗」、「四產業準備起飛」、「跟著反指標做真好賺」、「放空台居居，歐印四大產業，怎麼輸」、「他講的這四種已經有跡象在復甦了」、「不樂觀時不買，樂觀再來買」。

PTT 台股 謝金河 2330台積電

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