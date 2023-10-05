台股大漲神秘買盤現蹤 鄉民見三大法人「買超金額」傻眼了

台股今（5）日明顯反彈回升，收盤指數16453.52點，上漲180.14點，有神秘買盤現蹤，政府基金700億元今日一早通知撥款，今天先撥款四分之一。PTT鄉民聞訊後，查閱三大法人的買超金額，卻直呼「超傻眼」。

迷蹤一年的政府基金終於入場， 新、舊制勞工退休基金111年第一次國內投資（絕對報酬類型）今日一早終於通知撥款，該標案總計700億元，由安聯、施羅德、國泰、第一金、野村、華南永昌、匯豐等七家投信操盤，今天先撥款四分之一。

台股今漲180點、漲幅1.11%，成交金額2400億元，三大法人買超0.38億元。外資及陸資（不含外資自營商）賣超12.73億元，投信買超9.48億元，自營商買超（合計）3.63億元，其中自營商（自行買賣）買超4.02億元，自營商（避險）賣超0.39億元。

不過，PTT鄉民表示「超傻眼」，三大法人合計買超只有3800萬元，「台股今天可以大漲180點，嚇死人了」，他對某家法人分析的「莊家（政府）做多企圖明顯，今天操盤人接到指令已有不少進場買股」有意見，質疑「原來是大家的退休基金進場了嗎…？」

其他網友驚訝「700億！！！」、「哇喔，萬六糖漿來了嗎？」、「原來是政府進來護盤，很棒，果然有大選行情」，也提出「太早護盤了吧」。

但也有人酸說「外資：175億只夠我提一天欸」、「誰敢跟自己退休金過不去，可放心融資梭哈」、「你各位的退休金要被小兒提光囉」。