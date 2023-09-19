6月Fed暗示明年會降息四次？專家「太超過」：時機未到時不可能

聯準會（Fed）將在台北時間21日凌晨2時公布利率決策結果，有官員預測年底前Fed可能再一次調高利率1碼、明年可能四度降息1碼。PTT網友討論，一旦美國啟動降息，房市、股市又要大漲，有人直呼「存債族急了」，然而不少人認為可能性不高，直言「通膨沒降，降個什麼息？」

Fed在6月發布SEP顯示，官員對2023年底利率落點預測中位數是5.6%，意味年底前Fed可能再一次調高利率1碼；官員對明年底利率預測中位數是4.6%，意味明年可能四度降息1碼；但時隔三個月Brean

Capital首席經濟顧問萊丁認為，預期明年降息四次「恐怕太超過」，大費周章壓制通膨，目前為止大有斬獲，勢必不願時機未到就降息，以免日後又不得不升息。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，外界認為美國明年將降息4碼，一旦啟動降息，房市、股市又要大漲，台灣網民吵著「台灣不升息、希望升息讓房蟲受不了」，現在看到美國降息，不知作何感想。

其他人留言「美債正二自救會」、「存債族急了」、「想買那斯達克了，萬一真的降息，科技股第一個噴出去，哪怕只降一碼，科技股一定第一個噴出」、「降息才是修正的開始」、「太棒了，明年降息，後年新一輪的QE，美股上看十萬」、「這次降息和歷史幾次的原因不同，會噴的比想像誇張」、「正2要翻倍了嗎？」

但也有人不以為然表示「不可能降息4碼，最多是維持利率不變，選前降息1碼，華爾街都在騙，尤其是高盛」、「降息？最近利率狂噴欸」、「美債族急了？要急也是中國社會主義經濟體急吧？」、「別再倒果為因說降息崩盤」、「明年不會降息，不繼續升息就滿足了」、「通膨沒降，降個什麼息？」