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長榮航（2618）上看40元？他稱有望解套卻被酸 網曝合理股價

聯合新聞網／ 綜合報導
長榮航空8月合併營收達181.71億元，創下公司自成立以來之歷史次高。 聯合報系資料照
長榮航空8月合併營收達181.71億元，創下公司自成立以來之歷史次高。 聯合報系資料照

新冠肺炎疫情結束，各國民眾瘋搶出國，因而帶動航空類股價，網友分析投資長榮航空（2618），即使套牢在股價40元左右，明年仍有很大機會解套賣出。但其他人卻認為，航空業不適合長期投資，屬於沒有成長性的產業，「算上通膨，股價應該會是15-25水準」。

長榮航空（2618）8月合併營收達181.71億元，創下歷史次高；與去年同期合併營收120.15億相較，年增率為51.24%，其中客運營收達130.47億元，年增率為246.95%，累計今年前八月合併營收達1,298.97億元，較去年同期成長48.79%。

一名網友PTT發文表示，「給套牢的各位壯膽」，目前長榮航累計EPS在1.9元，暑假旺季卻月減，獲利不如想像亮眼，主因包括營運成本增加，如空服員、油價、機場等費用。

該網友說，如果全年長榮航EPS可達3.5元，因歷年配發率約在48-53%左右，推算股利在1.68-1.85元間，那合理股價就差不多在40元上下，所以若是套在40元左右，還是有很大的機會能在明年的除權息前解套賣出。

其他網友卻留言「他都叫長榮航『空』了，你還做多，不咬你咬誰」、「人力與營運成本都是固定的，只有油價是變動的，通常是股價與油價成反比」、「各國的航班只會越開越多」、「原油高檔侵蝕飛機獲利」、「油價的關係，這是宿命」、「長榮疫情前股價多少？你覺得不會跌回去嗎」、「長榮疫情體質有改變嗎？」

還有人留言「現在石油看漲，利潤一定會降低」、「油價上漲、旅遊潮退、利空盡出」、「長期20差不多，國人再怎麼愛出國，也就今年暑假這樣了，疫情前才15」、「算上通膨，股價應該會是15-25水準吧」、「航空業就不適合長期投資，從本質上來看，每一家航空公司的差異化是什麼？」、「過去沒有疫情幾十年股價就在那邊給你抄答案了，頂多加上通膨換算一下就知道合理股價了，還在幻想啥呢？不懂買一個沒成長性的產業到底要幹嘛耶」。

新冠肺炎 PTT 油價 2618長榮航

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