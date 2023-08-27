台積電會回到600嗎？還能買嗎？樂活大叔：不要再買了 除非你是這3種人

摘要 1. 如果你只是看了很多台積電相關報導或研究報告，就自以為「了解」台積電的話，就該對「該不該再買」這個決定多多三思。 2. 如果手上沒有台積電，並且遇到它大漲，那對你來說是件壞事。許多外資為了想要賣出其他股票，就會拼命買進台積電，然後股價大漲連帶造成指數大漲。這時你就會發現，只有你的股票下跌。自己成了韭菜，被外資收割了。 3. 不買台積電又不想放棄台積電可能帶來的投資收益，那就買台積電占比很高的ETF，例如0050。

很多人問我：「台積電會回到600元嗎？」但已經沒人問「它真的會到1000元嗎？」提問的人可能是希望能等到解套之日，或是希望逢低買進攤平。但從最近台積電連500元都很難站穩來看，我已經不相信它會站上1000元，甚至連600元都很難站回去了。(編按：本文原刊於2022年9月3日「方格子」訂閱網站「小資幸福講堂」專欄，當時台積電的股價落在485元左右。)

這篇文章的標題最後用的是問號「？」但我的結論，將會是句點「。」

我當然不是建議所有的人都不要再買台積電了。

哪些人可以買台積電？

第一、你在台積電上游供應商或下游客戶處上班。

第二、你就是台積電員工，但可能還必須是非常高階的員工。

第三、你能直接和台積電高層主管見面，掌握第一手的資訊。

（但台積電以公司治理嚴謹著稱，所以大家能得到的資訊恐怕都是一樣的）

如果你符合以上任何一種條件，代表你有充分的資訊，可以自己判斷該不該再買台積電。

如果你只是看了很多台積電相關報導或研究報告，就自以為「了解」台積電的話，就該對「該不該再買」這個決定多多三思了。

我不建議大家再買台積電，絕不是只看「技術面」，而是因為台積電「基本面」並沒有任何惡化，但股價已經停滯不前了，也就是說股價已經充分反映它的基本面了。如果再漲，都只是反映大家的「想像」。

台積電2022年1月曾大漲到688元，可能是因為大家「過度」期待台積電會比當時的基本面還要更好，所以大家願意拼命追高。後來發現想像破滅了，股價當然就會回到「相對」合理的位置，看來就是450~500元。

如果是因為想像破滅導致股價下跌，我認為至少450~500元就是底部了，但萬一是有什麼一般人還不知道的「利空消息」，那當然就還有繼續下跌的空間。

台積電何時才能進場？

有專家說，台積電跌到300元才能進場，因為它一年股息約11元，這樣股息殖利率才能超過3%，也才能對抗通貨膨脹率。但我認為買台積電是買它的「高度成長」，而不是買它的「穩定股息」，所以根本不該用這個角度來看台積電的投資價值。如果要等到300元才進場，我認為是一種「取巧」的建議，其實跟我說「不要再買台積電」的意思是一樣的。

如果你現在手上有台積電，而且持股成本超過550元，我的建議是等到台積電日K>80的時候認賠停損，這筆錢可以去買4張0050，因為風險分散，所以即使套牢也相對安心。此時我不會建議你逢低再進場攤平。

如果你持有的台積電成本在500~550元之間，解套機會比較大，就耐心等解套或小賠出場，然後也拿去換4張0050。此時我也不會建議你逢低再進場攤平。

如果你持有的台積電成本在500元以下，就別過度期待利潤，見好就收吧！然後也拿去換4張0050。

如果你手上沒有台積電又很想買的話，就等台積電日K<20再買，然後等日K>80就賣，做「短線差價」就好，別期待「長期持有」，更別期待會看到1000元。

不買台積電，還有0050或006208可以買啊！但我不會建議你去買半導體相關ETF。如果台積電不好，這些ETF還會好嗎？

台積電如何影響大盤？

2022年第一週台積電一度大漲，從2021年收盤615元起漲，最高漲到669元，漲了54元。大盤同時間最高漲了401點。台積電每漲1元，指數大概會漲10點，因此台積電應該貢獻了指數540點，但指數卻只漲了401點。

換句話說，若剃除台積電，大盤其實是跌了140點。該怎麼面對這個狀況呢？

因為台積電資本額大，股價又高，所以對指數的影響非常大，也常扭曲了指數代表的「平均」概念。遊戲規則如此，投資人只能去適應它，而不該抱怨它。

台積電「漲不停」真的好嗎？

很多投資達人總是警告大家「別賺了指數，賠了股價」，但這種情形真的常常發生。不想面對這種遺憾，最簡單的方法就是買台積電啊！外資明白這個道理，所以把台積電買成外資企業，但國內投資人嫌它貴，以前還嫌它漲得慢，對它真是又愛又恨。等到它2021年初被譽為「護國神山」後，才蜂擁上山，結果很多人到現在還困在山上，下不來了。

如果手上有很低價的台積電，它大漲對你當然是好事，而且還打敗大盤，更是好上加好。但如果手上沒有台積電，雖然它大漲，但對你反而是壞事。怎麼說呢？

股市老手都知道，主力要出貨，一定要營造樂觀的氣氛。很多投機股票就是利用發布公司前景一片利多時，輕鬆賣出持股，收割韭菜，賺取暴利。

台積電當然不是投機股票，但外資想要賣出其他股票，就常常拼命買進台積電，然後股價大漲連帶造成指數大漲，就可以在其他股票價格正高時，順利賣出獲利。

外資的台積電持股成本非常非常非常低（因為真的很低，所以我用了三個「非常」），即使連續幾天買了這麼多600元以上的價格，對它的平均成本根本影響不大。

如果你手上沒有台積電，肯定會有其他股票，然後發現大盤大漲，但為什麼自己的股票卻下跌呢？這時，你就知道自己成了韭菜，被外資收割了。

該週大盤最後跌了0.3%，但台積電就算從669元跌下來，最終收在634元，還是漲了3%。(編按：本文原刊於2022年1月7日「方格子」訂閱網站「小資幸福講堂」專欄，當天台積電的收盤價為634元。)

從高點669元跌到634元，跌了5%，所以是個好買點嗎？所以隔週該追台積電嗎？我有以下建議：

第一、 別買台積電。

因為一般投資人不可能真的知道台積電未來會怎樣？不要以為有些外資或投資達人喊台積電目標價會到1000元以上，就相信他們。所有目標價的預測都來自某種「假設」，一旦最後假設不成立，這些外資或投資達人就不必對目標價負責。

第二、 不買台積電又不想放棄台積電可能帶來的投資收益，那就買台積電占比很高的ETF，例如0050。

該週大盤最多漲了2.2%，台積電漲了8.8%，0050好歹最多也漲了3.5%。該週大盤最後跌了0.3%，0050還是受台積電上漲3%的幫助，最後漲了0.8%。這就應了那句台灣諺語「無魚，蝦也好」。

買0050，根本不必去研究台積電。別忘了，2021年0050的漲幅還略略贏了台積電喔！

第三、 可以買台積電，但要利用短線進出來降低持股成本。

如果因此將成本降到550元以下，甚至500元，當然就可以安心長抱台積電了。

《絕對樂活投資術：樂活大叔教你如何面對股市漲跌都不怕》

作者：施昇輝

出版社：商業周刊

出版日期：2023/07/27

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