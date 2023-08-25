日本排放核廢水入海…也有相關概念股？ 專家：「這兩檔」還真的有所反映！
昨天日本排放核廢水入海的消息，我們專欄有讀者非常敏感用心，傍晚就問我臺鹽（1737）和國統（8936）有沒有可能反映？
我第一時間直覺，國統可能還有點關係，臺鹽的主要業務是賣鹽，近幾年比較具備成長動能的業務是包裝飲用水還有生技產品，應該與核廢水沒太大關係。
結果今天臺鹽用走勢重重打了我的臉，我很納悶，這又是為什麼？
原來…昨天排入海的消息，使得部份人民人心惶惶，有大陸居民因此開始「囤鹽」，狂熱程度甚至導致許多電商平台上的低鈉鹽、無碘鹽都被賣到缺貨。
因為以往有任何放射性碘的核事故時，衛生當局都會派發碘片。因此不少人就認為食用碘含量高的碘鹽和碘片，能有效杜絕輻射汙染。
先不論吃鹽巴能不能有效抵禦核汙染，不過鹽巴需求是真的起來了。只能說，投資股票真的是處處意外與驚喜。
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