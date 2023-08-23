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台股恐下看萬二？投資人悲觀：中國產業升級失敗「打趴台商」

聯合新聞網／ 綜合報導
人民幣狂跌，中國經濟大幅衰退。（美聯社）
人民幣狂跌，中國經濟大幅衰退。（美聯社）

華爾街日報報導，中國政府盼救經濟的同時也要穩定人民幣匯率，但事實證明兩者難以兼顧；房地產壞消息不斷，人民幣跌向紀錄低點，恐將拖累整體經濟更進一步威脅金融穩定。PTT網友認為，未來中國利率將會大幅下降，產業升級徹底失敗，投資中國的政治風險極大，有人悲觀認為，中國經濟衰退「打趴台商」，台股下看萬二。

受經濟數據不佳影響，離岸人民幣兌美元匯率下探；據中國證券網，15日上午9時30分左右，跌破7.3關卡，是2022年11月以來首次；另在岸人民幣同樣走低，當日開盤後就跌破7.28元關卡。華爾街日報指出，當前情勢讓中國政府陷入了進退兩難的境地。

一名網友在PTT發文表示，中國民間企業資產報酬率五年內從9.3%下降至3.9%，國營企業則從4.3%跌至2.8%，「速度驚人」，加上當前資產報酬率仍低，表示利率還會大幅下降，否則企業投報率低、還不起利息，而低報酬率也說明中國產業升級徹底失敗，企業無法產生高附加價值，可能邁入中等收入陷阱。

該網友表示，一直以來都不解「中國民間消費在GDP內佔比極低」，他推測，是因為中國主席習近平不願陷入美式消費陷阱，而消費本身也是一種民主運動，消費可以讓人民決定自己的生活方式，如此一來便會削弱中共政權的權威，降低備戰西方的能量。

該網友表示，習近平認為政治重要性遠大於經濟，從新冠肺炎疫情以來，不顧經濟負債堅持「清零」就可見一斑，因此投資中國等於投資人治國家，政治風險極大。

其他網友紛紛留言「難怪台股這麼弱，打趴台商、反彈拉高、空台指、反彈拉高，台股要靠Ai會餓死，那點營收，根本救不了，下看萬二」、「因為房價炒太高，購置不動產也是儲蓄，一個家庭一個月繳5000-10000人民幣的房貸哪有錢消費？」、「想看到蘋果手機，在中國銷售大幅滑落」。

還有人留言「因為高附加價值產業，美國準備卡死，人均就上不去，除非自行突破」、「中國主要輸在不能像美國一樣一直印鈔票」、「中國也被養套殺了嗎」、「最好中國是沒有內需市場啦，關鍵還是在於可以提供內需的人民很多現在沒錢，不是被房產綁死就是沒工作，你想要他們怎麼繼續提供大量的內需呢？」

人民幣 中共 習近平 台股

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