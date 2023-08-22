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30歲以下平均月薪44K多？他嗨喊「年底股市上兩萬！」網友卻道出無奈

聯合新聞網／ 綜合報導
網友看好年底台股上看兩萬。 圖／聯合報系資料照
網友看好年底台股上看兩萬。 圖／聯合報系資料照

行政院主計總處日前公布2022年家庭收支調查報告，平均年所得收入為70.4萬元，創下歷年新高，而30歲以下平均年薪約53.57萬元，等於月薪約4.46萬元。PTT網友表示，看來台灣經濟前景佳，年底台股上看兩萬。但其他人卻無奈表示，「平均看看就好」。

主計總處指出，2022年每戶可支配所得平均數為新台幣110.9萬元，較2021年成長1.7%；每人平均數為39.2萬元，年增3.8%。

一名網友在PTT發文表示，現在年輕人月薪都創新高，若是加上靠違法管道賺錢的族群，台灣經濟前景一片看好，因此她很有信心的表示，年底股市上看兩萬，「不見不散」。

其他人則留言「我的薪水跟年輕人平均一樣」、「真的假的，經濟也太好了吧」、「少年股神一天就超過了吧」、「一天當沖就超過了」、「年薪53萬？我還以為已經人均三百萬了」、「平均看看就好」、「這倒是真的，台中七期不少年輕人開的車都很蝦趴」、「這麼低也太慘」、「平均53萬在車子隨便百萬、房子千萬的時代，好慘」。

還有人留言「伙食費過去每月至少1萬現在1萬5，扣除必要支出後，可自由支配所得反而變少了」、「抱歉 我拉低了」、「我唯一達標的是未滿30」、「身邊年輕過得爽的大部分都父母有力，父母沒辦法支援的，年收100一樣魯」、「不是吧，年薪300萬變成50萬，難怪版上一堆超導專家」、「看ptt平均應該有300萬」。

台股 年薪 薪水 台幣 行政院

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