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群創（3481）減資暫停交易 他怨沒好戲看！網曝真相：出關直接補跌

聯合新聞網／ 綜合報導
群創17日暫停交易。圖／報系資料照
群創17日暫停交易。圖／報系資料照

面板大廠群創（3481）爆出員工陷桃色交易糾紛，市場原預期股價將受到衝擊，但股價交易系統卻顯示群創17日暫停交易，群創則解釋原因為「減資」。PTT網友卻笑稱「哪有這麼剛好」，質疑暫停交易根本是為了「躲崩」，等到出關一定會補跌。

群創配合減資，本月7日董事會公告自8月17日起至8月25日止，暫時停止交易。由於剛好17日群創一名許姓處長自爆自己亂搞男女關係，長期劈腿的婚外情對象包括公司供應商、客戶等，更公開女方聯絡資訊，引發關注，外界也將二事進行聯想。

PTT網友表示，群創暫停交易不是因為處長，而是因為減資，「真可惜今天沒有好戲看，所以處長真的很大嗎？」

其他人則留言「出關補跌，面板族群今年虧轉盈失敗」、「會不會減資完，一掛牌亮綠燈」、「躲崩？散戶等著抄底耶」、「這麼剛好」、「哪有這麼剛剛好，原因有看新聞的都知」、「我開看盤軟體想說怎麼突然暫停交易是因為處長嗎？」、「處長：看我幹嘛啦」、「後台硬是真的」、「以為大家都沒看到新聞嗎」、「處長表示：乾偶P4」。

還有人留言「處長很大尾喔，連總公司都暫停交易」、「面板要到哪年才能擺脫雞蛋水餃啊」、「懂躲」、「減資可以先停止交易後再公布的嗎」、「我是來看熱鬧的，結果沒開盤」、「怕影響股價所以昨天才爆」、「8/26直接噴出一根」、「昨天跑5支掉，看來要噴了」。

群創17日發聲明指出，關於近日該公司許員的私領域事件，公司正進行了解中。對於員工私領域生活公司予以尊重，若經後續調查發現有違反法令、公司員工行為準則原則或人事管理規範時，將依法並以最高道德標準處理；公司向來重視員工誠信廉潔，將持續要求同仁謹慎勤勉，誠信自持，共同維護公司聲譽。

群創 減資 婚外情

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