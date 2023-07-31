停止升息時、報復性消費結束！「這三檔」被低估的勢股將受惠大反彈？

【撰文・玩股講客人】

2022年因為升息而受傷的潤泰新、根基、大成，無論造成獲利虧損或產業蕭條都無妨，重點是這些公司依舊頂著升息的壓力持續進步中，等到升息停止之時，重返成長應該就不是什麼難事⋯⋯

美國Fed在2023年七月啟動第十一次升息，聯準會主席考量通膨逐漸受到控制，因此這次決議升息一碼，未來如果目前聯邦基金利率區間為5.25-5.5%，美國30年期房貸利率已經接近7%，目前美國十年期為3.87%。

升息導致大家不敢借錢、消費，抑制經濟擴張及通膨，自然就會打壓市場中的投機熱錢，當時受害族群包含金融業、不動產業、食品業。金融業必須全時投資市場，這也導致市況不佳而虧損連連，尤其是壽險族群更是淒慘，遇到股債雙殺哭到爆。而不動產業要漲，本來就必須要在資金便宜的時候，這樣大家才有錢買房或願意投資，升息肯定是讓大家縮手。另外食品業則受到原物料通膨影響，當通膨導致原物料或營運開銷越來越貴時，獲利自然會被侵蝕而衰退。

但查理蒙格說：你要反過來思考，總是要反過來想。霍華馬克思也說過：學習第二層思考。當升息來到末端，這些受害族群是不是有機會止跌回升？

2022年底以來，全球市場有一票人都在卡位債券或債券ETF，或者積極佈局大盤指數型基金或ETF，這也沒錯，因為升息末端或未來進入降息，按照過去歷史數據顯示，這兩者確實會反彈，不過這是大家都知道也正在做的事情，所以接下來我想跟你探討前列的三種升息受害族群，在這種升息末端之際，加上升息已經超過一年，如果這些公司營運體質夠強壯，照理說也應該要擺脫升息造成的衰退，雖然2022年五月到2023年七月的利率越來越高是沒錯，但成功人的總是要找方法嗎？2022年你可以找理由說升息害慘獲利，2023年如果還要拿升息當作衰退的理由，那麼這種公司不要也罷啦，總是有為成功找方法的公司對吧？

金融業：以環境逆風導致上市計劃暫停的南山人壽為例

壽險公司滿手債券，尤其是美國債券，這是大家都很清楚的事實，我的網誌中也寫過無數篇，包含富邦金、國泰金、台新金、新光金、開發金、中信金、南山人壽，所以股債雙殺當然造成獲利嚴重衰退，甚至這些公司把債券當作資產，遇到升息導致債市狂殺，這些公司也因此殺破淨值，真的很悲慘，即便這些人壽投資虧損連連，但大家的保險還是必須分紅或理賠，只好維持投資，為了保守操作也只能繼續買債券。

從南山人壽最新自結數據來看，2023年六月稅後淨利是93.82億元，相對於2022年六月的114.68億元還是衰退18.19%左右，但有逐漸收斂中。但新契約保費則是成長，從49.74億成長到57.88億元，這代表營收成長，可活用資金就會成長，如果接下來持續投入股債，那麼等到市場反彈不就回到成長了嗎？再從2022年與2023年上半年EPS來對照，獲利出現腰斬以上的衰退，再回頭看看2023年六月稅後淨利衰退兩成，顯然這個衰退已經逐漸收復失土中，如果市場逐漸反彈，那麼南山人壽2023年七月或未來的單月獲利就有機會超車2022年同期，這時候就是營運反轉的轉捩點，如果還在看全年累積獲利，根本就無法察覺這件事情。

南山人壽目前到底持有多少比重的債券？上面就很清楚了，無論發生什麼事情，管你是升息、降息或打仗，甚至說個誇張的世界末日好了，南山人壽依舊持有六成以上的國外債券，而這個債券主要就是美國公債，另外國內股票也有一成以上，所以股債雙殺對南山人壽有沒有影響？這就不用多問了，他們資產永遠都在市場中，而且比例就是這麼高，而國內債券大概就6%，這三個資產比重合計就高達八成，顯然獲利確實是跟市場高度連動，所以大盤、債券狀況好壞，當然會直接影響南山人壽獲利，這樣你應該就知道為何南山人壽嘴巴一直說要上市，結果到現在還沒啟動的原因了吧，如果真的要上市，財報肯定都是要非常漂亮，否則也無法吸引資金或投資人申購持有的啦。

最後再回到集團中的潤泰新，這家公司也不必多介紹，先前才因為南山人壽淨值衰退而認列到哭出來，雖然公司並沒有虧損甚至可以說是賺翻天，但轉投資南山人壽讓公司淨值衰退到面額之際，因此2022年又緊急調整會計原則，把一堆投資性不動產轉為長期投資並灌入淨值中，所以你就知道潤泰新被殺，其實也算是非戰之罪了，獲利及股價下殺並不是因為公司狀況不佳，而是認列轉投資「帶賽」。再補充一件事，如果你常常在看北部豪宅，看到潤泰的房子絕對很熟，所以要說升息受害股，身為營建股本業的潤泰新，當然也是其中一員。而上表是公司其他轉投資事業體，包含潤福生活負責營運淡水中高齡專用住宅「潤福生活新象」，旗下潤泰百益、潤泰旭展則共同經營CITYLINK並同時代理蔦屋書店，事業體真的是很多元化，同集團的日友、中裕、浩鼎、潤泰全、潤泰材應該就不用多說，都是知名上市櫃大公司。

舊文前提：債市反彈最強的是這家金控股？以國內五大債券型金控為例。

不動產業：以冠德集團旗下的營造廠根基為例

從住宅價值指數來看，即便升息啟動之後，加上打房也很火熱，不過國內房地產似乎也沒出現崩盤的跡象，原因也很簡單，因為現在局勢不同了。過去不動產業真的很辛苦，因為景氣波動非常劇烈，市場還會隨著景氣、投資氛圍而變化，為了生存只好砍價格賣屋，也會出現拋售潮。不過2022年這一波改變了生態，全球超級大QE讓房價大暴漲，建商手上的餘屋或預售屋瞬間銷售一空，而且越賣越高，房地產瞬間如同飆股全面飆漲，所以其實建商們也在這一波賺飽飽，例如統一集團旗下的太子建設也是如此，趁著這波房市大多頭把手上餘屋清光，本來統一集團老闆羅智先還非常苦惱庫存，因為他很怕房子越放越折舊，庫存越來越多很有壓力，結果2022年瞬間清光，業績獲利可以支撐三年以上，所以為什麼這一波升息之後，建商都不拋售建案？甚至還有建商直接獵地之後就開始養地不蓋了，很簡單，景氣反轉房子不好賣，他們也賺夠了，乾脆就少量蓋房慢慢賣即可，趁現在兵強馬壯，就直接養地養到下一波房市多頭再來蓋房即可。從全國住宅價格季指數趨勢來看，2020年底指數上攻110，2022年初已經站上120，結果2023年第一季準備挑戰130大關，回頭一看，指數在100的時候正好就是不動產空頭的2016期間，從100增加到110等於花了五年，結果2020年到2022年就衝到130，你就知道無限QE的副作用有多強了。

不過房地產進入空頭，對於不動產業來說，也並非所有公司都停滯下來，營造商就是屬於這種類型的公司，因為他們只負責幫建商或外包機構蓋房子或廠辦，賣房、獵地這些事情不用他們擔憂，反正就是接單努力蓋好房子即可。像是台積電說資本支出要蓋新廠，這也不是瞬間就可以蓋完，動輒一、兩年以上，如果遇到缺工缺料又可能延長到兩年以上，所以台積電旗下的供應鏈只要看到資本支出增加都很高興，通常能享受一到兩年的產業光景，例如根基營造就是台積電的好朋友，上面這張圖就是根基承攬的台積電工程，從台南、台中、到大本部苗栗，通通都有根基的影子，那麼你說，不動產從2022年升息進入空頭之後，這種公司會馬上掛點進入空頭嗎？當他們手上的建商承攬案件減少之後，還是有一堆廠辦及政府工程標案在手，業績還是嚇嚇叫的。

再回到根基新簽約的狀況，2019年到2021年確實是大爆衝，2018年新簽約金額為80億元，而2019年到2021年則分別簽下146億、151億、231億，雖然2022年前三季只有62億，但前面簽約金額肯定還是有待消化，這邊也補充一下，根基其實也是北部知名建商冠德轉投資，你知道中華職棒桃猿主場在桃園吧？球場旁邊的三棟捷運共構宅「冠德青璞匯」可以直接看到棒球場，就是冠德找根基營造蓋的。再舉個大家最近可能會注意到的例子，台北南門市場改建，這一樣是由根基承攬統包施工，其他承攬也不光是建築物而已，包含台南鐵路地下化、嘉義鐵路高架及車站、台61線後龍觀海大橋及西湖溪橋改建工程都是由根基承攬，所以根基不僅是商用、民用建築物或台積電廠辦很在行，包含公家機關鐵路、橋樑等公共基礎建設都能包，這代表公司擁有兩個優勢，第一個是他們施工品質沒什麼太大問題，基本業績無虞；另外一個優勢是，景氣蕭條或打房政策之際，政府通常會大興土木砸錢在基礎建設，才能刺激經濟運作，這時候根基就有能力承攬一些都更、鐵路、橋樑、地下化、高架化等設施，這也不是隨便三腳貓營造廠就能蓋的呢，通常蓋好動輒數十年都不能出狀況，而目前為止你也很少聽到根基營造的施工不佳吧？其實沒消息就是好消息，光看到公司不斷接到一些大型案件就能看出實力水準到哪。

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食品業：以原物料波動影響嚴重的大成為例

黃豆(SOYBEAN) 技術分析

黃豆可以用來當作飼料，也能拿來做食品，例如綠肥、豆漿、納豆、醬油及大豆油提煉，可以說是很重要的食品原物料，光是拿來當作飼料，就能提供給豬、雞、鴨、魚使用，黃豆可以說是用途很廣泛，但也是因為如此，當黃豆報價開始上漲時，就會影響食品售價的成本，這就是為何食品業總是不斷漲價的主因，食用沙拉油來自黃豆，肉品飼養的飼料也有黃豆，光是這兩大品項就足以影響我們的飲食花費，所以即便你是完全不投資的人，也要大概知道黃豆的價格，才不會看到物價上漲而不自知，甚至偏激一點的人還會說食品亂漲完全亂搞，講一些非常有創意的理由。我就聽過一個很有趣的例子，有人告訴我通膨的由來，是來自某一天豬農覺得我想吃大餐，可是現在錢不夠，所以豬農就漲價，於是賣菜的看到也不甘示弱，跟著漲，後來整個市場都一起漲價，於是就出現通膨了，實際上就是這些食品公司轉嫁成本而已，沒這麼複雜啦。如果再拉開近三年黃豆期貨報價，高點就出現在2022年上半年，下半年就開始回檔，2023年持續震盪，不過其實也沒有漲回2022年的高點，對食品業者來說，原物料成本可說是逐漸得到控制，以國內肉品、飼料大廠的大成為例，獲利就已經慢慢回到成長。

從2023年第一季大成底下事業體的稅前損益來看，跟2022年第一季同期對照，貢獻集團整體獲利一半以上的農糧部門，衰退幅度已經降到2%並繳出5.19億元，確實逐漸改善中。而食品的稅前損益則從虧損1.42億收斂至0.55億元，另外肉品則從1.24億元成長到4.29億元，這三個事業體也差不多囊括大成的重要獲利了，不管是獲利爆發或虧損收斂，其實原因都只有一個，那就是漲價速度還是跟不上黃豆成本上漲速度，不過前面我們也看到了，黃豆報價已經開始慢慢下滑，加上航運量能開始正常化，塞港造成運價暴衝的狀況也沒了，對大成來說就是好事。

另外說明餐飲部門從400萬成長到4400萬，這就是疫情復甦所帶動的正常發揮，比較沒什麼值得討論的部分，不過賺錢也是很棒，對大成整體營運來說，除了主要部門慢慢收斂虧損以外，餐飲貢獻也算是畫龍點睛，這邊跟大家分享小知識，大成旗下餐飲品牌包含吉福雞舖、勝博殿、中一排骨、Gino Pasco岩島成專業烘焙、香港檀島茶餐廳、巴黎十五、Gino Green輕食咖啡館（賣素食為主順便推廣集團植物肉），這裡面有一堆內用餐廳，所以餐飲部門在2023年第一季貢獻1118%的誇張年增率，其實也是解封過後的正常發揮而已。

最後補充一張資本支出的圖表，這是2022年公司法說會提到的進度，裡面有五個新廠，幫大家更新一下最新進度。目前馬稠後食品廠已經正式營運，開始供應大量的雞胸肉、牛肉麵（獲得台北牛肉麵節三冠王）、植物肉、黃金脆皮雞腿排等品項。其他事業體還在等消息，不過昭成洗選蛋廠預計在2023年能順利投產，屆時能提供洗選服務，另外也有液蛋、水煮蛋的蛋品加工兼研發基地，這邊順道補充，近期大成又在官田砸下14億興建生技廠，另外台南柳營也投資4億興建寵物食品廠。從這些新工廠來看，所有新廠都具備自動化的設備，因此在運營成本上當然會更省錢，加上國際市場中的黃豆、玉米、小麥等重要原物料報價開始下修，這對大成來說絕對是好事，別忘了，公司產品還在持續漲價中（笑）。

舊文前提：CPI暴衝受惠股來了！以雞蛋水餃股八方雲集（2753）、大成（1210）為例。

怎麼輸的就怎麼贏回來！

2022年因為升息而受傷的潤泰新、根基、大成，無論造成獲利虧損或產業蕭條都無妨，重點是這些公司依舊頂著升息的壓力持續進步中，等到升息停止之時，重返成長應該就不是什麼難事，適逢第二季季報即將公告之際，接下來可以期待這些公司的財報表現，如果獲利狀況很好或重返成長，那麼只要AI吵到沒梗之後，你覺得市場資金有沒有機會流到這些公司上？

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