「愛之味」是颱風概念股？ 股價漲的關鍵原因竟跟「AI」有關

中度颱風杜蘇芮持續逼近，各地風雨逐漸增強，民眾瘋搶防颱物資，愛之味（1217）商品頗受歡迎，26日中場過後，漲幅在5.5%左右，加上中元普渡即將到來，法人也看好其第三季營運表現。PTT網友笑稱「愛之味」是「AI之味」，等於是「新AI概念股」。

一名網友在PTT分享愛之味26日股價上漲的相關新聞，受到颱風、中元普渡、推出罐頭新產品等，愛之味商品受到消費者青睞，股價表現亮眼，未來發展可期，法人也看好第三季的營運表現。

該網友表示，愛之味「AI之味」，他打趣表示，「食品廠利用AI挑選花生」，現在即將進入第三季暑期旺季，再加上有中元節效應，往年愛之味都是第三季EPS最好，去年又是歷年來最好的，想必今年營收有機會再更好。

其他網友紛紛留言「原來是AI，明天ALL IN」、「AI麵筋、AI罐頭、AI八寶粥」、「Ai煮八寶粥，噴了」、「原來是ai之味」、「AI概念股」、「之前無聊撿了100股，沒想到上禮拜賣在起漲點還有賺60元」、「AI之味，電腦選的花生，颱風在家吃牛奶花生」。

還有人留言「AI之味講了n天，一直沒去研究，颱風來就噴噴」、「真正的純AI股」、「電腦挑土豆AI無誤」、「七月王者，颱風跟普渡概念股」、「罐頭塔概念股」、「股票走勢也很AI好可怕」。