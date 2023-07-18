倘若假設如果接下來大盤跌怎辦？ 專家：推薦這檔「防禦屬性」股票

最近炎熱的天氣，帶動不少空調概念股跟著熱起來。其中一檔去年我曾在專欄分享過，本土家電品牌禾聯碩（5283）。

這個牌子辨識度很高，就是大賣場處處都能看到的「HERAN」。從冷氣、電視、冰箱、洗衣機、廚房家電都能看到它的影子。

當然，冷氣是這家公司最知名的產品，也是最主要獲利的來源。畢竟它的價格擺在一線國際品牌旁，自然地散發出一股香味兒。

由於冷氣是禾聯毛利最高的產品，所以只要冷氣營收占比提高，幾乎就可以確定當季獲利表現不會太差。

而一整年的時間裡，冷氣銷量通常夏天是旺季、冬天是淡季。現在正值夏季，又剛好遇到氣候異常炎熱，所以這段期間預料也會給禾聯帶來明顯的業績貢獻。

我對這檔股票定位偏向「防禦屬性」，所以去年當台股跌到只剩13000點，我看它幾乎都沒有跌，過往股息也給得特別大方，所以就在我的專欄跟大家分享。

值得一提的是，這家公司老闆強調，禾聯不希望消費者把它們當成是低價品牌，他們也很努力往價值品牌的路線耕耘，例如強化售後服或品牌形象。而且他們也發現最近幾年就算是冬天淡季，銷售也還是會成長。

所以接下來大盤如果有下跌，我覺得它還是一檔非常穩健的防禦型個股，尤其接下來幾年，溫度過高的頻率恐怕比股市還要多。這檔就給大家當作是開冷氣時會想到的一檔股票。

過去這一年，我的訂閱專欄分享過許多特別又有趣的產業與個股，從航太、電動車、半導體、傳產，當然也不乏許多後來變成主流的案例。

相信我們的讀者就算沒有實際買這些股票，這一年多來也認識了不少台灣的隱形冠軍。我們的中小企業是非常具有創新與活力的，當然也蘊藏著不少投資機會，探索這些機會是我成立這個專欄的初衷。

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