男怨父母幫買房錯過緯創股價飆 過來人1句話吐槽：笑你不敢啦！

AI概念股緯創股價狂飆，但近日一名男網友卻高興不起來，他在網上分享與緯創股「擦肩而過」的難過心情，他表示本來要存股緯創，卻因為接受父母幫買房而放棄存股緯創，許多網友聽了忍不住吐槽「又在幻想了！」

一名男網友在臉書社團「當沖勒戒所」發文表示爸媽去年在台中北屯幫他買了一間價值1500萬的房子，父母出資500萬元，剩下房貸由他支付，如今他成為有房族卻高興不起來，他直言原本他想將身上的存款拿去存股緯創，「眼看緯創從30漲到130元，原本能賺個幾百萬的，卻因為要繳房貸什麼都沒賺到」。

不僅如此，他前幾天透過實價登錄查詢房價得知房價只剩下1300萬，讓他既錯愕又難受，直言「我真的不想要這間房子，好恨爸媽亂做決定，如果能堅持說要買緯創就好了」。

不少網友聽了非但不安慰他，還無奈感嘆「兩年後房價漲至3000萬，你一定會非常感謝你父母」、「現在把房子賣掉再all in緯創還來得及喔」、「幫你出500萬還在怪？不然送我啊」、「虎爛的我聽多了，屬於你的最精彩」。

更有存股過來人吐露真心話，「通常股票一賺錢很快就會賣掉了，不可能會從30元放到130元，相反賠錢的話，反而會放的長長久久喔！」、「放心啦，你緯創35就會賣了」、「存了9年的緯創，我41就賣了」、「笑你不敢all in啦！本來想買的股票，我至少拉了一頁滿滿」、「你根本抱不住啦」。