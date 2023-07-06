航空股該下機了嗎？鄉民驚見「訊號出來了」：還不跑嗎
航空股7/5高飛，長榮航早盤漲逾5%，續寫歷史高點42.4元，華航也一度漲逾3.5%，盤中量能均放大。不過PTT網友擔心，航空股開高走低，可能是到了該「跳機」的時間了。有鄉民指出，「訊號出來了，明天不跑嗎？」
觀察5月營收表現，長榮航5月合併營收達新台幣157.62億元，月增3.62%，年增40.03%，寫同期新高，客運營收108.6億元，創單月新高，年增逾13倍；華航5月合併營收144.71億元，月減4.66%，年增18.01%，客運營收89.71億元，年增幅度近11倍。
航空股近期大熱門，但PTT鄉民擔心，可能快要迎來跌價的時期，有網友嘲諷，專家說不用擔心，還沒有出大量、基本面良好，「長黑K和跌破月線出現才是跳機的時刻」。
其他網友則留言「長黑K和跌破月線，成本季線以下適用」、「你ok，我先賣」、「散戶想玩的不拉，硬要炒散戶不太玩的」、「訊號出來了，明天不跑嗎？」、「明天散戶停損就可以接了」、「感覺要拉抬了，撿一些來玩玩」。
還有人留言「這一定破線，這就是主力誘多，之後再撿回來」、「又套一批人了」、「成交量70萬張再擔心要不要下機」、「丸惹，一堆利多，法人會好心提醒？」、「今天套一波大碗的，應該很難玩了」、「不怕吧，當年長榮也常常玩這招，最後還是飛天」。
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