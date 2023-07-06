快訊

烏克蘭基輔法院驚傳爆炸！嫌犯出庭後炸死自己

我還能再看到幾次滿月？坂本龍一生前的音樂心聲

李玟富商老公人間失蹤 同事透露「本周未現身公司」

航空股該下機了嗎？鄉民驚見「訊號出來了」：還不跑嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
航空股近期大熱門。本報系資料庫
航空股近期大熱門。本報系資料庫

航空股7/5高飛，長榮航早盤漲逾5%，續寫歷史高點42.4元，華航也一度漲逾3.5%，盤中量能均放大。不過PTT網友擔心，航空股開高走低，可能是到了該「跳機」的時間了。有鄉民指出，「訊號出來了，明天不跑嗎？」

觀察5月營收表現，長榮航5月合併營收達新台幣157.62億元，月增3.62%，年增40.03%，寫同期新高，客運營收108.6億元，創單月新高，年增逾13倍；華航5月合併營收144.71億元，月減4.66%，年增18.01%，客運營收89.71億元，年增幅度近11倍。

航空股近期大熱門，但PTT鄉民擔心，可能快要迎來跌價的時期，有網友嘲諷，專家說不用擔心，還沒有出大量、基本面良好，「長黑K和跌破月線出現才是跳機的時刻」。

其他網友則留言「長黑K和跌破月線，成本季線以下適用」、「你ok，我先賣」、「散戶想玩的不拉，硬要炒散戶不太玩的」、「訊號出來了，明天不跑嗎？」、「明天散戶停損就可以接了」、「感覺要拉抬了，撿一些來玩玩」。

還有人留言「這一定破線，這就是主力誘多，之後再撿回來」、「又套一批人了」、「成交量70萬張再擔心要不要下機」、「丸惹，一堆利多，法人會好心提醒？」、「今天套一波大碗的，應該很難玩了」、「不怕吧，當年長榮也常常玩這招，最後還是飛天」。

華航 PTT 2618長榮航 台股

延伸閱讀

0056+00878+00713是最強月領息公式？退休存股表曝光：組合ETF用三招

00878股價已「沖天炮」搭00725B還有意義？ 專家：長期持有才會看出效果

鴻海（2317）配息5.3元創歷年新高…還能買嗎？ 專家：下半年擁「4大強勢」

00878、00713一直漲該「等便宜」再買進嗎？ 專家提五點：存股族必備心態

相關新聞

航空股該下機了嗎？鄉民驚見「訊號出來了」：還不跑嗎

航空股7/5高飛，長榮航早盤漲逾5%，續寫歷史高點42.4元，華航也一度漲逾3.5%，盤中量能均放大。不過PTT網友擔心，航空股開高走低，可能是到了該「跳機」的時間了。有鄉民指出，「訊號出來了，明天不跑嗎？」

大盤漲…賣股時機怎掌握？ 專家：2022年分批賣將漲多金融股換成0056、00878

例如2022上半年金融股飆升，小車分批賣出幾張（個位數）36元、44.4元的兆豐金，以及33.7元、29.55元的玉山金，還有30.7元的合庫金，一部分換至0056、00878，另一部分向下分批買00757和台積電零股。

經濟太好？大學生本金200萬玩股 網曝關鍵揭年輕人最大差異

新冠疫情爆發後台股逆風高飛，近期也站上萬七大關，這期間也誕生許多「少年股神」。有網友分享，一名還在就學的大二生自稱「擁200萬本金」僅花5分鐘賺進2萬...

冥燈顯靈…台股空軍慘摔 他列一排對帳單哀嘆：你們賺的有我的血

雖然台股今（5）日跌84.34點、收盤指數17,056.43點，但因看好AI股領軍，許多人認為後市仍有望上揚。不過一名網友發文貼出今年以來的「慘烈戰績」，讓他大嘆...

今年隨便買績效都贏大盤？ 他曝「真正實力」：帳面獲利幾年後不見得留在荷包裡

真正的績效是你持有了超過五年十年的股票給你的回報，而不是現在這些短期的紙上富貴...

當沖客半年虧百億！眼尖網抓「投資人變少了」：少年沖仔掛掉一群

台股2023年上半年當沖交易量較去年同期減少30.3%，扣除交易成本，當沖投資客共虧損101.7億元，平均每人虧損10.9萬元。PTT網友猜測，當沖投資客減少主因是「少年沖仔掛掉一群」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦