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大盤漲…賣股時機怎掌握？ 專家：2022年分批賣將漲多金融股換成0056、00878

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

賣股時機

最近股市漲高之餘又帶些小震盪，想必版上有不少撐了許久好不容易帳面翻紅的朋友，開始猶豫該不該先獲利了結一部分，以免竹籃打水一場空。

今天來分享小車自己會賣股的時機：

成長股

1、有資金需求

在小車的股票資產配置裡，核心持股佔60％，成長股佔40％。其中成長股的配置本就是為了賺取資本利得（價差）而存，因此若遇須繳買房工程款、裝潢、購入家電...等大筆資金需求時，股市也恰好向上反彈，賣成長股就是我的首選。會以分批的方式慢慢賣，直到需要的資金補足為止。

2、漲高換到核心持股或存加碼金

成長股若無資金需求，我基本上就會放著讓資產在股市裡繼續爬。不過如果是遇到漲高不獲利了結一些會整日心神不寧的朋友，可以考慮為自己設個停利點，如漲20％、30％、40％...等，達標後賣出換漲幅相對沒這麼大的「核心持股」，增加現金流。

也可以獲利了結一筆現金定存，如10萬、20萬、30萬…..之類（大戶請略過），作為股災的加碼金。但也不宜留過多，因為股災不知多久來一次，若一直無法等到股價修正進場，則所存的加碼金便會隨著通膨慢慢縮水。

3、公司走下坡

所持個股如非大環境因素所導致的獲利衰退，且連兩年觀察都不見起色的話，就須考慮換股

核心持股

1、漲高換另一檔核心或低檔的成長股

當核心持股漲高，漲到殖利率只剩3％、4％時，如果市面上還有殖利率5％、6％的優質標的，可以考慮賣出部分核心持股，轉換至有5％、6％的股票，能領到較多股利，也可選擇換到價格相對壓抑的成長股

例如2022上半年金融股飆升，小車分批賣出幾張（個位數）36元、44.4元的兆豐金，以及33.7元、29.55元的玉山金，還有30.7元的合庫金，一部分換至0056、00878，另一部分向下分批買00757和台積電零股。

2、有資金需求但成長股跌爛

如遇大筆資金需求，但成長股還在底部盤整，賣出會導致虧損時，也只能忍痛選擇改賣金雞母，但這麼做會讓現金流變少，因此是我最不想執行的下下策。若手上備用金足夠，會優先選擇以備用金及薪水去支付需求。

3、公司走下坡

所持個股無論成長還是核心，連兩年走下坡就是逃。

以上是小車賣股的時機與方式分享。

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 殖利率 金融股 玉山金 2886兆豐金 2330台積電

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