想每月領息那「這件事情」必知！ 他用台積電舉例：120元省下來

近年來ETF存股蔚為一股風潮，其中以國泰永續高股息（00878）是季配息裡最為知名，許多網路高手甚至打造了「月配息日曆」，分散投資就能12個月，每個月都領到股息。

但是每次戶頭入帳的金額，總是比公告股利少一點點，總是會差個10元，如果依據配息頻率一年可能會被收破百的匯費（00878+00720B+2330同時是股債配置又可以達到月配息，但這樣就會被收120的匯費），擁有的股票越多，被吃掉的股利就越多，這邊列出熱門的ETF配息頻率：

年配息：10X1=10 ex:0055元大金融 半年配息：10X2=20 ex:006208富邦台灣50 季配息 10X4=40 ex:00878國泰永續高股息 雙月配息10X6=60 ex:00907永豐優息存股 月配息10X6=120 ex:00772B中信高評級公司債

至於為什麼會被收匯費，網路google後發現「跨行匯費」必須由受益人負擔，如果想節省匯費，可以考慮變更配息戶頭，詳情可以去看雷龍大的文章裡面有搶救各種熱門ETF被吃掉的股息系列。

但森上先生就想到既然ETF可以這樣做，那股票是不是也能這樣做呢？答案是可以喔

以目前森上先生有的持股台積電（2330）來舉例

因為台積電目前股務代理為「中國信託銀行」，所以只要把台積電配發之現金股利帳戶設為「中國信託銀行」就可以囉！

步驟如下：

到中國信託法人信託網站，到Google輸入中國信託法人信託，Google搜尋結果點選第一個「中國信託-法人信託」。

點選「辦理股務-下載表格」。

點選「下載圖示」（A.變更基本資料大欄位理 空白表格最後一個下載圖示）。

準備好中國信託帳號（準備中信存褶、找不到可以到中信網銀查看）；可下載右邊填寫規範照著填（股東戶號可以查看上次發放的股東通知信，上面有股東戶號）。

附上中國信託股務代理地址：100003台北市中正區重慶南路一段83號5樓中國信託商業銀行 代理部收（到郵局或投入郵筒即可）。

P.S.森上先生肉身嘗試過中國信託股務代理辦好後不會主動通知你有沒有辦理完成，如果要確認的話可撥打下列專線確認(02)6636-5566 按2330按5按4。

其實會以季配的形式發放股利的公司且適合存股的標的真的不多。

像是興富發營建業發哥曾經想要季配息，但營建產業特性需要大筆資金投入購地、規畫建造、房屋銷售的週期通常以數年來計算，要每季支付股利的資金壓力可能讓公司反而會讓公司失去競爭力，所以2020年股東會又宣布改回年配息。

如果想要知道別支股票的股務代理，直接google查詢公司名+股務代理，基本上大概可以知道股務代理的銀行（類似ETF保管銀行的概念）。

ex:光寶科原本是玉山銀行擔任股務代理，自109年9月1日起，將委請元大證券股份有限公司擔任股務代理

更換配息帳號這件事其實也是需要時間成本，建議要修改的話可以統整出自己所有的存股標的（ETF、債券型ETF），再一次處理完這樣就可以發輝最大效益喔（股票就不建議了，因為幾乎都是一年配息一次，台積電是特例）。

◎本文內容已獲 森上先生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。