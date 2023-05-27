台積電買608元！他用「1招」倒賺300萬 網讚：很多人辦不到

輝達（Nvidia）財報優於預期且展望大好，帶動台積電（2330）昨（26）日開盤應聲大漲至566元。對此，有一位網友分享了自己從「608元」開始投資台積電的歷程，原本慘虧，到現在已經倒賺300萬，不少人大讚「心態正確」。

一名網友在PTT股版發文，他表示他在2021年11月買了一張608元的台積電，結果台積電股價就陸續崩跌，從608元跌到375元，但他卻沒有放棄買入，他表示，本來就有預想到有通膨、升息和衰退，當初設定就是越跌越買、分批加買。

網友分享從608元買台積電一路下來的心路歷程。 圖／取自PTT

網友分享從608元買台積電一路下來的心路歷程。 圖／取自PTT

原po表示，能買到這麼多400元以下的台積電，算是有點出乎意料，到現在為止，手上已經有42張台積電，不考慮現金股利，均價大概在475元左右，目前未實現損益加上現金股利等，大概是300萬以上，原po表示，即使考量營利衰退，目前本益比都還是在歷史低位，所以基本上會繼續放著。

不少網友看了也大讚，「神人好多」、「恭喜，放著配息都有2.5%，後面每年股息也會慢慢增加」、「能這樣買真的很有紀律，很多人都忍不住」、「無限攤平之術大成功」。

但也不少人認為原po是「本多終勝」，「你這資產基本上已經財富自由了」、「一張一張的攤平，一般人做不到」、「有本錢才能一直攤平吧」、「我用100股，你用一張，我們之間的差距太大」、「沒這個本金不能這樣玩」。