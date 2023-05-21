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比能否發股息更重要的事：業績夠穩定、能填息！這5檔傳產股都有

商業周刊／ 撰文者：老馬
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

1.台灣邁入高齡化社會，照顧父母親所需的資源與商機潛力十分龐大。近年專攻老年人食用的保健產品非常多，許多生技公司成為熱門投資標的。

2.國內許多傳產股都呈現多頭排列。此時不再非科技股不可，由於利率很可能停止升息，高現金殖利率的股票更受青睞。

3.第二季陸續有許多公司發布股利，建議投資人不妨多加留意「前景展望不錯」、「業績穩定」、「股利不錯」的績優公司，作者點名5檔股票供人參考。

前陣子我回家鄉探望年邁的父母親，發現原本淳樸的小鎮樣貌有些微變化，一些新建築冒出來，老舊的店面依然也不少。在閒聊中得知親友、鄰居的房屋正待租中，價格非常低廉，卻仍乏人問津。相較於台北市的寸土寸金，真是天壤之別。難怪房地產專家一直強調地點、地點、地點。

此外，父母親的友人不是已經離開人世，就是步入高齡。台灣邁入高齡化社會，這部分所需的資源與商機潛力，顯然非常龐大。假如子女皆是上班族，在外縣市打拚，照顧父母親的工作就顯得十分重要。若是長輩能自理倒還好，萬一有慢性疾病、失智等情況，能提供協助的社福機構與社會安全網顯然嚴重不足，中南部更為尤甚，很令人擔心。

連家父家母都留意到近年來專攻老年人食用的保健產品非常多，難怪許多生技公司都成為熱門投資標的。

當美股連番重挫修正、強力反彈，正處於區間整理狀態，可見投資人仍是驚魂未定，保守謹慎是市場主基調。至於國內股市，許多傳產股都呈現多頭排列*。此時不再非科技股不可，由於利率很可能停止升息，高現金殖利率的股票更受青睞。

編按：多頭排列是技術分析裡的一種均線排列關係，短期均線在中期均線之上，中期均線又在長期均線之上，亦即代表持有越久成本越低，越可能獲利。

第二季陸續有許多公司發布股利，建議投資人不妨多加留意「前景展望不錯」、「業績穩定」、「股利不錯」的績優公司，是不錯的抗通膨投資標的。這類績優公司即使不會有大幅度的成長，至少營收或獲利不能衰退。謹記，在景氣不佳的時候，能夠守住獲利已是不容易。

依據現在的利率水準，現金殖利率約有3%～4%，其實已經很不錯了。業績穩定也是重要因素，需要考慮該公司除息後能否順利填息，否則你賺了股利也會賠掉股息。

像是：寶雅（5904）、統一超（2912）、和潤（6592）、中保（9917）、華固（2548）等，都是符合上述3個條件、在各行各業的佼佼者。我們不希望股價有太大的波動，因此穩定性很重要。

在利率接近高點時，債券也是不錯的選擇。唯一要注意的是不能持有太多現金，實質購買力會被通膨吞噬。因此，你需要增加投資能保值、甚至可增值的產品，否則你的錢保證會變薄。

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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