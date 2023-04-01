聽新聞
test
0:00 / 0:00
存高股息股票會成夢魘！他喊「成長才是重點」卻被酸爆
許多投資人喜愛定期定額高股息ETF，但也有人認為這類標的只是「左手換右手」，有網友表示「存高股息股票會成夢魘！成長才是重點！」有人認同直言「所以買大盤就好呀，0050」，但也有人指出「0050只是台積電最近幾年大漲，所以看起來表現比較好些而已。2019年以前的表現比高股息好不了多少」。
一名網友在論壇Mobile 01發文表示，「存高股息股票會成夢魘！跟金融股有著異曲同工之妙。會穩定嗎？會成長嗎？勿以過去套未來！成長才是重點。定期定額或人性恐慌介入無懼！」
有網友力挺他留言「所以買大盤就好呀，0050」，但也有人吐槽「但若在去年萬八買了高股息ETF，即使被套了一年，也領了不少股利了」、「樓主，格局打開，千萬別夜郎自大」、「如果是股息再投入、複利滾存，市值型的報酬和高股息的報酬不會相差太多」。
還有網友留言「0050只是台積電最近幾年大漲，所以看起來表現比較好些而已。2019年以前的表現比高股息好不了多少」、「高股息有很多種選擇，2017 年上市的 00713 元大高息低波，定期定額，複利滾存五年下來，績效和0050不相上下」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言