定期入金還是All In更好？網曝1投資「一套資金打到底」最賺

投資方式分為許多不同類型，如定期定額或一次All In，不同投資人會因不同的需求進行選擇。不少網友認為，「單筆歐印會比定期定額績效好」，尤其是短線投資，不過也有人偏好定期入金。

一名網友在論壇Dcard請益「各位是定期入金還是一套資金打到底？」他表示，「我自己是兩個部分都有，一部分每月薪水進來，就丟一點錢定期定額買大盤，不過偶爾還是手癢，想測試自己操作能力，另外也是過過炒短線的乾癮，有留個十來萬買權證，享受一下槓桿加成賺錢爽快的感覺，不過看錯要趕快砍就是了，不然也很痛」。

其他網友則留言「定期入金，大盤跌個5%加碼兩倍，就等反轉」、「短線通常一套資金打到底吧，權證這種更是」、「根據歷史數據研究，單筆歐印會比定期定額績效好」。

還有網友留言「去年萬三的時候一次大買了」、「你權證贏家剛開始也是給你20萬用啊，都先小資金慢慢試上去」、「權證賺錢真的很快，賠錢…真的要趕快砍掉，不要凹」。