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0050和00900長期投資穩贏？ 網：要定期定額或是逢低買進

聯合新聞網／ 綜合報導
台北股市今天開高走高，收盤漲258.83點，為15197.85點，漲幅1.73%。 聯合報系資料照
台北股市今天開高走高，收盤漲258.83點，為15197.85點，漲幅1.73%。 聯合報系資料照

投資要分散風險要分散風險，不能將所有雞蛋放在同一個籃子裡，依據每個人資金配置的不同，搭配出不同的投資組合，降可能發生的風險降至最低；而ETF就解決了這個問題。

但就有一名網友於Dcard發文「這裡很多人推崇投資元大台灣50（0050）、富邦特選高股息30（00900）ETF，原因不外乎是投資大盤不會輸、長期下來一定是正的；但是我們也知道股市82法則，也就是只會有20％的人會賺錢，那此法則和上述不就互相違背了嗎？大家都無腦狂買0050，大家都賺錢，有那麼好的事，那是誰要賠錢呢？」

網友提出看法「買0050還是有賠錢的啊！只是你沒看到而已」、「也有買在150的人，目前賠錢中」、「長期買美股指數的ETF確實不會賠錢，台股我就不知道了」、「買0050就要有抱至少5－10年以上的打算，物價通膨只會越來越高，換句話說錢會越來越薄，所以趨勢就是股價會長期向上」。

也有人專業分析「長期下來是正的100％沒錯，第一點：有沒有定期定額或是逢低買進，否則高點買進的人當然就是80％賠錢的那些人，18000點買0050現在賠錢那當然是廢話；第二點：大部分的人是投機還是投資？大盤漲5％，有些個股能漲50％，你會想賺哪一個？大家都想賺50%的，但相對，能賺50％也能讓你賠50％，簡單來說，傻子才會投大盤，但是傻子走路慢，卻能走的穩。」

0050元大台灣50 00900富邦特選高股息30 ETF 台股 定期定額

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