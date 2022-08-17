「瑜亮情節」0056、00878該投資誰？ 她曝100萬資金分配法

投資朋友常問排行榜NO.1「0050、0056怎麼選」；NO.2「0056、00878，怎麼選」，0056和00878，這二檔股息' rel='高股息'>高股息ETF，就像周瑜跟諸葛亮，財經雪倫破解「瑜亮情結」，不做選擇，二檔全都要，可以打造更佳、更穩健的退休俸！

在三國演戲裡面，周瑜(將軍)和諸葛亮（丞相），一看就知道兩位是不同背景的人，不過這兩個人物都是非常有謀略、有才能的人，但是彼此一直在競爭，所以才有「既生瑜何生亮」（後用以感慨人外有人，天外有天；強中自有強中手）這句話。

以高股息ETF來講已經有0056國民ETF這麼好的產品了，為什麼還要出現00878這樣的產品出現；讓投資人難以選擇，所以0056跟00878就有那麼一點「既生瑜何生亮」的味道。

三點看0056、00878瑜亮情節

1.人氣熱搜度

從Google Trends來看0056跟00878它們在網路搜尋上，曲線可以說是相近的。

要有熱搜才會有這樣的結果，倘若沒有在網路上創造一定聲量的話，上圖再加入富邦特選高股息30（00900）比較，就會看到黃線在最下方幾乎是一條平坦的線；可以說0056跟00878在網路聲量的討論度是相對很高的。

2.股東新增人數

從5月13日一直看到7月22日，從股東新增人數來看，00878新增人數是第一名，高達16.7％，也就是說在這段時間裡面，增加了8萬3千多個人。

而0056新增人數也不遑多讓，它增加了10.3％，新增人數是將近6萬6千人。

這段時間的台股可以算是震盪時期，所以大家選擇將資金停泊在高股息ETF這樣的產品上，相對比較穩健，而且有息收，這也是為什麼股東新增人數會比較高的原因。

3.定期定額交易排行榜

從證交所公布的定期定額扣款戶數，從4月份來看，00878躍升為第三名，已經打敗了富邦台50（006208），緊追元大台灣50（0050）在後。

00878跟0056之間的交易戶數差距，已經從4月份的5萬1縮減到4萬3這個數字。

0056 、00878不做選擇全都要，獲利更高的三個原因

為什麼一定要從中選擇，投資兩檔可以創造更高的效益，這一次單純從配息的角度來看，怎麼用配息打造退休俸組合，不考慮資本利得的部分。

0056是年配息，每年10月份配息一次，而00878是季配息（2、5、8、11月配息一次），就是一年配息四次。

0056從2019年到2021年，這三年平均來看配息金額是1.73元，將2019-2021年這3年的配息加起來，除三得到1.73的數字。用2022年8月1號的收盤價，28.76元來看，換算下來0056殖利率是6.03％。

而00878它是2020年7月20日上市，過去配息資料不像國民ETF0056來得豐富，就用今年上半年配的兩次息，0.32加上0.3元也就0.62元，假設今年下半年配息的數字跟去年一樣，就加上0.25跟0.15的數字，所以今年預估的股息加總算出1.02元，一樣用2020年8月1號的收盤價16.94來算，換算下來殖利率是2％。

所以不論投資0056或00878，兩檔的殖利率其實是相差不了多少。

若統一只看單一年度，0056在2021年是配息1.8元，用2021年12月30日收盤價是33.58元，換算殖利率是5.36％。

而00878它在2021年的配息金額是0.98元，用2021年12月30日的收盤價19.17元來看，換算殖利率是5.11％。

殖利率還是非常相近的。

既然都那麼相近，那就投資一檔不就好了？不，投資ETF是希望能夠買進一籃子的好公司，能夠坐享一籃子好公司的投資獲利，如果分散風險的角度來看的話，為什麼要做選擇要投資0056或00878，全都要，都投資的效益會更好。

且用產業的分散風險來看，這兩檔ETF在產業上的投資還是有所差異。

用選股邏輯來看，0056是預測未來表現來挑選未來高股息的成分股，而00878用回測加權選出來年化股息過去殖利率，配比較好的成分股。

0056是年配息，一年配息一次，好處就是一次可以領比較多，壞處就是可能會不小心容易花掉；00878好處是一年可領四次息，相對缺點就是每次領得息會少一點點。

如果同時買這兩檔ETF，用平均分配的方式去做配置，一年可以領五次息，等於就打造了雙月配的效果，每次領息都還可以平均搭配，幫自己打造一個很穩定的退休組合。

有100萬預算怎麼投資0056和00878

0056在2021年剛提到配息是1.8元，00878配息是0.98元，用2022年8月1日的收盤價來看，0056是28.76元；00878是16.94元。

算下來買一張0056可以買1.7張的00878，用100萬的資金來計算可以買48張的00878搭配7張的0056，就可以達到股息平均的效果，每一次可以領1200元的股息，一年可以領6萬元股息，一個月就會有5000元股息。

不過00878是採用季配息，所以每次配息的金額都不一樣，以過去的經驗在第四次的配息金額會稍少一點，但0056的配息會落在年底，兩者是可以互相Cover的。

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