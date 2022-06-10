讀創故事徵文「好久不見──氣味情話篇」，募集戀戀不捨的香氛故事

拜科技發達所賜，網路的虛擬宇宙迅速擴張，視聽享受越來越豐富的同時，人與人之間的距離也越來越遙遠。再加上疫期戴口罩、居家隔離等防疫措施的推波助瀾之下，你有多久沒有好好與自己在意的人、事、物獨處了呢？

嗅覺是人類最原始，亦是最誠實的感官知覺，透過它作為情感的媒介，能夠更直接傳遞思念、帶走苦悶、安撫焦慮，還能增添生活中的情趣與記憶點！聯合新聞網閱讀頻道，本次與讀創故事、百氛苑 100 PHANTOM、橘世代，共同企劃的主題「好久不見──氣味情話篇」徵文活動，文長以1,000字為限，作品需email至「reader@udn.com」信箱，並隨信填妥報名表單完成報名，截稿時間為7/17（日）止。什麼氣味是你最耽溺、著迷的呢？歡迎分享最令你戀戀不捨的香味或香調，以及其背後隱藏的動人故事！

☞ 立即報名：https://www.surveycake.com/s/1pgy6

詳細徵文辦法

一、徵文內容：

分享最令人戀戀不捨的香氣故事，並於文末註記該篇故事中的戀戀金句。

（未在任何媒體發表過，投稿內容最長不能超1,000字，金句以簡潔具共感力尤佳，建議不超過40字。）

二、徵文時間：

即日起至2022/07/17（日）

三、徵文結果與贈獎：

1.優選作獎：遴選出 1名

本次活動優勝作品，每人稿酬 5,000元(含稅) ，入選優選獎創作者可獲稿酬以及「幸福香禮品組」一份，並有機會成為讀創故事簽約創,作家。

（幸福香禮品組內容，包含精油芳療課──找到專屬你的情感處方，市價 NT5,088、喜慶豐收・香薰水竹套組，市價NT$ 2,910、讀書吧帆布袋一只）

2.佳作獎：遴選出 10名

本次活動佳作作品，每人稿酬 1,000元(含稅) 入選佳作獎創作者可獲稿酬以及「暖心香禮品組」一份。

（暖心香禮品組內容，包含喜慶豐收・香薰水竹套組，市價NT$ 2,910、讀書吧帆布袋一只）

3.參加獎：人人有獎，報名投稿即可獲獎

U利點數50點、「精油芳療課」課程折價券150元、「百氛苑 100 PHANTOM」官網折抵金150元 ，領取辦法詳見下方補充說明

4.加碼獎：

評審結果出爐後，自入選所有的入選優勝作及佳作名單中，再進行網路人氣票選活動，分別增列一名「戀戀金句獎」。

◆ 戀戀金句獎：選出 1名 票數奪冠創作者將有機會一人獨享 伴讀香氛蠟燭禮盒 （內容包含一個香氛蠟燭，與一個金屬防塵蓋。喜慶豐收・蠟燭香氛── 市價NT$ 2,640）及 U利點數300點。

（左圖）伴讀香氛蠟燭禮盒、（右圖）居家擴香美學套組。（圖／百氛苑 100 PHANTOM 提供）

百氛苑 100 PHANTOM為設計師品牌沙龍香氛，解構既定印象，成為創造性的美學基調，秉持著對人體，動物，環境的友善理念萃取珍貴的植物成分，淬鍊核心價值。

喜慶豐收氣味故事：

明亮的葡萄柚香氣撲鼻，點點的橙花與果香互相襯托著豐收的喜悅。當晨光灑落淡紫的薰衣草田，微風吹拂，嫩綠小草搖曳著。自然氣息帶著靜動皆宜的率性，無憂的青春，璀璨晶瑩的盎然活力。詳閱更多產品介紹及資訊。

TOP NOTE 檸檬 / 白柚 / 真正薰衣草

MIDDLE NOTE 紅葡萄柚 / 醒目薰衣草 / 橙花

POST ADJUSTMENT 麝香 / 琥珀

由曾俐敏主講「精油芳療課──找到專屬你的情感處方課」將於七至九月開課，限量席次現正報名中。（圖／橘世代 提供）

擺脫糾結．釋放情緒．告別壓力──精油芳療課！找到專屬你的情感處方

所有的煩惱源自人際關係...和伴侶、孩子或長輩互動時，是否碰撞出許多無奈、不快甚至不甘心。3小時的情緒精油對話練習，帶回一生受用的身心靈穩定方法。7/16、8/5、9/23 席次有限。詳閱課程介紹及資訊。詳閱課程介紹及資訊。

四、投稿方式：

1.請投稿至「reader@udn.com」信箱。來信主旨請註明：「【閱讀徵文-好久不見】筆名／文章標題」，投稿後，請務必填報名表單登錄資料，才算完成報名資格。

eg.【閱讀徵文-好久不見】王小明／關於我專屬的女神香

2.每人限一次創作投稿，投稿字數以1,000為上限，且不得少於500字。

3.信件夾檔投稿作品一律電腦打字，並統一儲存為A4直式橫書的word檔格式交件。

4.創作內的戀戀金句需具原創性，且請於文末粗體紅字標明。

五、徵文結果與贈獎：

預計8月13日以前，網路公告勝選金榜名單，而活動中加碼獎「戀戀金句獎」將於金榜公布後的一個月進行票選，統一派獎。

六、徵文示範作

徵文示範作，每週更新，為你帶來更多的創作靈感，敬請期待！

補充說明： 有關於參加獎（U利點數50點、「精油芳療課」課程折價券150元、「百氛苑 100 PHANTOM」官網商城折價券150元）獲得條件： 1.每人每項限領一次，均直接派獎入會員帳號，預計8月5日前完成贈獎。 2.參選者若未達個別獎項之獎勵基準時，該獎項、獎額得從缺之。 3.U利點數50點由聯合新聞網直接派獎入udn帳號中，欲領取獎項請先填寫報名表單，報名時需填入udn帳號，若無udn帳號，歡迎免費申請。 （U利點數可用於「讀創故事（優質小說）」、「贊助好文（深度探討時事）」、「全文報紙資料庫（查閱近十年資料）」，更多關於U利點數，歡迎點此連結瞭解更多。） 4.「精油芳療課」課程折價券150元、「百氛苑 100 PHANTOM」官網商城折抵金150元，活動結束後，將由我方email 折扣優惠碼的通知與使用說明，詳細的優惠碼活動時間與辦法皆依協辦單位所提供的消息為主。

主辦單位：udn閱讀頻道、讀創故事

協辦單位：百氛苑 100 PHANTOM、橘世代