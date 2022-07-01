【好久不見‧徵文示範作】彭樹君／野薑盛開的水邊

文／彭樹君

只要看見野薑花，就知道附近必然有水澤。

循著野薑的花蹤往前尋找，沿路都有自然清雅的香氣，而果然如我所想，一條潺潺的河流驀地在眼前展開，與花香一起襲來的還有年少的回憶。

氣息是記憶的索引，把人帶回過去的場景，而野薑的甜香總是讓我回到久遠以前的自己。

那時常常獨自一人待在野薑盛開的水邊，以一本筆記簿和一枝筆隨意寫下青春的心事，也憧憬著無限可能的未來。那時的我期待著什麼呢？我嚮往美麗的愛情，無悔的人生；那時的我擔憂著什麼呢？我害怕自己沒有真正地活過愛過就死去了，若是那樣，我將白白來這世界一遭。

年少的期待與憧憬，不安與憂慮，在書寫的同時也說給了水邊的野薑聽，純白無瑕的花朵收藏了我的秘密心情，並回報給我溫柔甜美的香氣，那是天然的芳香療癒，回想起來是那樣明淨如水的回憶。

野薑一年復一年謝了又開，此刻眼前的河流與過去的流水或許在什麼地方曾經交集又分開，而如今的我有長成年少時想要的樣子嗎？

一些我所期待的事情後來並沒有發生，但發生了更多我從未想到的，生命的劇本總是充滿撞擊與考驗，而且每一個當下都只有一次抉擇的機會；但也是因為這樣，我看見了許多預設以外的風景，鍛鍊了自己的心性，發現了自己的彈性，原來我的內心也可以如此強大；而正是因為那些好的壞的經驗，造就了現在的我，無論其中有多少圓滿或遺憾，我都全然接納這一切。

曾經期待波瀾壯闊的人生，如今總算明白，原來我內心深處真正想要的是平靜的細水長流，這樣就好。

我不知道我有沒有成為年少的時候想要的那個人，但我成為了現在的自己所喜歡的這個人。

所以我想沿著河流走回去，走到野薑盛開之處，坐下來，和年少的自己對話。

我想告訴她，妳的人生將有許多讓妳意想不到的發生，會讓妳感覺悲傷與困惑，但不要擔心，妳都會度過的；妳的人生也有許多超過預期的美好，那是上天給妳的恩典與禮物；種種經驗讓後來的妳成為了一個並不完美但是完整的人，而無論如何，妳都堅守了該有的原則，沒有墜落，沒有辜負自己，也沒有失去對這個世界的愛與信任。

我還想沿著河流往前走，一直走到水窮處，和未來的自己對話，我想告訴她，在任何狀況下，妳都保持了平靜與善良，遇到任何事都不曾怨天尤人，都能看見雲朵密佈後無限的天空，也請妳繼續相信世界，珍重自己，那麼當我們老去的時候，我們將感謝不虛此行，靈魂也將充滿香氣。

※戀戀金句：相信世界，珍重自己，那麼當我們老去的時候，我們將感謝不虛此行，靈魂也將充滿香氣。

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