北士科案市長室會議沒錄音 北市議員：公開透明又破功
北檢以他字案偵辦北士科、京華城案，並將前台北市長柯文哲列被告。北市議員簡舒培今天指出，核准北士科第3次招租條件的市長室會議竟沒錄音，直指柯文哲公開透明又破功。
台北市北投士林科技園區T17、T18地上權標案爭議不休。民進黨台北市議員簡舒培今天在臉書發文表示，柯文哲因北士科、京華城2案被台北地檢署以貪污治罪條例列被告調查，但柯文哲又祭出擅長的受虐兒手法質疑為何「之前沒有意見」，又說要台北市長蔣萬安將所有會議紀錄全部上網公開，包括錄音、錄影等資料。
簡舒培指出，柯文哲洋洋灑灑寫了1000多字，其實目的只想利用資訊不對等，繼續誆騙社會大眾，並質疑核定北士科T17、T18第3次招租條件採價格標的市長室會議竟然沒錄音。
她說，柯文哲在核准北士科3基地分開招摽、權利金底價下修、T17和T18採價格決標的簽呈中，所依據的就是民國110年3月3日市長室的會議，結果這個重要會議負責招標的台北市產發局竟然沒有錄音檔，到底是柯文哲的公開透明再次破功，還是根本就做賊心虛不敢錄音錄影。
簡舒培認為，無論是北士科、京華城或台智光案，台北市議會早就發現怪怪的，且長期以來都有議員在質詢時提出質疑，前兩案在109、110年柯市府拍板定案時，就有議員抨擊賤租土地、對財團大放送。
另外，台智光案更有議員早在104年就質詢提出過，若柯文哲要帶風向怪議員「之前沒有意見」，那口口聲聲說忍了台智光8年的柯文哲，任內為何沒查，還放任台智光在北市府囂張8年。
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