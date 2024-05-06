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北士科案 林延鳳曝新壽投標缺件柯市府涉護航

中央社／ 台北6日電

北士科地上權案，民進黨台北市議員林延鳳今天指出，新光人壽投標T17、T18時資料缺漏，柯市府涉不讓唯一投標者功虧一簣竟令其限期補正而非流標，質疑恐從公僕淪為財團家僕。

台北市北投士林科技園區T17、T18設定地上權案爭議不斷，藍、綠台北市議員陸續公開前台北市長柯文哲任內公文資料，台灣民眾黨則公開北士科14場座談會議紀錄質疑蔣市府玩兩面手法抹黑柯市府讓公務員背鍋。

林延鳳日前揭發北士科案自民國109年11月到110年7月的14場座談會均無錄音檔，批柯文哲恐隻手遮天。她今天再透過新聞稿指出，新光人壽投標T17、T18時，資料有缺漏「差點與T17、T18擦肩過」，但柯市府涉為趕決標且不讓唯一投標者功虧一簣竟令其下次會議限期補正。

林延鳳表示，柯市府於110年9月30日審查新壽資格標時發現未提供董事會紀錄及代表人印章樣式公證，依照柯市府訂定標規，非政府所出具的文書皆須經法院公證或民間公證人認證，但此標規又稱除了價格標及押標金證明文件不能補正外，其它經北市府同意都可令廠商限期補件或補正。

她說，柯市府在同年10月4日函請新壽應於當月8日下班前完成補正，給予逾1週時間準備，新壽隨即於當月7日補件，當月13日通過審查並以「低價」得標。

林延鳳認為，標規容許招標機關雖有這種裁量權，但在採購實務極為罕見，柯市府面對僅1家廠商投標且還犯這種低級錯誤，卻未直接宣布資格不符流標，而是寧可等新壽補送資料再議，質疑柯市府是否「從公僕淪為財團的家僕」。

她指出，縱使標規容許廠商補正，但很可能有違反採購法之虞，檢調或中央採購業務主管機關應介入釐清。

林延鳳說，經詢問北市府曾經辦其他採購業務的基層人員後得知，通常在一般採購業務開標當下，若發現資料有漏，會請廠商代表即時說明，或「打電話叫同事立刻送來」，並不會毫無通融餘地，但當天若無法補正者，通常就會被判定資格不符、直接送客，未曾聽過或遇過類似新壽這種能事後限期補正的情況。

她表示，這些情況形同柯市府看到「財團刀叉落地」，還會小跑步自動上前幫忙換上新的一副，不禁令人感嘆過去柯文哲曾說財團刀叉吃人肉，當了市長後卻完全變了樣，過去標榜公開透明的廉能政治價值淪為口號，經不起檢驗且完全破功。

北士科 柯文哲

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