京華城容積開後門？都發局：彭振聲決議

京華城容積率高達百分之八百四十爭議延燒，民進黨北市議員許淑華昨質疑，前市府為京華城「開後門」，為何要用容積獎勵補償京華城？當時都委會成員還稱開發單位很委屈，都發局長王玉芬說，當時是都委會主席、時任副市長彭振聲的決議。

許淑華昨在議會工務部門質詢指出，時任副市長林欽榮二○一八年一月十八日代決行，同意京華城法定容積率百分之五百六十，並認定十二萬平方公尺樓地板面積一次性已執行完畢，可是京華城二○二○年三月陳情，前市長柯文哲四月交辦，五月廿一日開都委會七六五次會議。

她說，其中一名不具名委員稱「京華城經營不善，都市更新通常會給獎勵，開發單位在過程中好像很委屈，有沒有其他機制能夠協助？適當的增加一下容積」，都委會該案專案小組六月廿日同意給百分之五百六十，但法院七月十六日判決駁回京華城要求要回十二萬平方公尺樓地板面積，七月三十日都委會七六八次會議研議用「容積獎勵補償」京華城。

許淑華不滿質疑，為什麼要補救京華城？都發局長王玉芬回應，「我認為沒有補不補救的問題，因為十二萬多平方公尺樓地板面積就是一次性的，他已經實現過了。」許要求亡羊補牢，有無可能增加公益性回饋？王玉芬表示，此案如果真的查有不法，恐怕不是小小的公益回饋可以解決。

民進黨議員簡舒培三度追問，京華城容積獎勵是政治決定，還是專業決定？王玉芬說，依照工業區檢討變更審議規範，一般工業區變更成商業區，平均容積率大概在百分之三百五十三範圍內，是不是政治因素難以判斷。