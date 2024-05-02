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北士科、京華城案 藍綠議員擬訪談柯文哲
台北市議會昨組成跨黨派專案小組，調查北投士林科技園區地上權招商、京華城容積案，兩專案小組成員名單出爐，三個月內將提出調查報告，依藍綠提案，未來可訪談台北市前市長柯文哲及前朝官員。台北市長蔣萬安說，尊重議會職權；柯則以無奈表情回應，「就把所有會議紀錄全部公開就好，吵那麼多天幹什麼」。
蔣萬安指示政風處調查北士科、京華城、台智光三大案，他說，北士科和京華城兩案政風已積極調查，包括約談相關人士，京華城案檢調也已索取資料介入調查，市府完全配合檢調偵辦，若有違法疑慮就送檢調。
蔣萬安昨赴議會，議員楊植斗質詢追問，是否支持調查小組邀柯文哲說明？蔣回應，尊重議會調查職權，希望調查小組能協助釐清真相、還原決策過程，但也須尊重每位當事人權利及主張。蔣並重申，他的立場非常堅定，就是「釐清事實，調查真相」，清楚給外界說明。
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