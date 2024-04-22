陽光行動／阿富嘆：為何割頸案小孩沒被接住

廿四歲的阿富，曾因詐騙、販毒兩度進出少觀所，十八歲成年之際幡然醒悟，現在就讀國立大學社工系。去年底新北校園割頸案時，既視感來到眼前，阿富忍不住問：「我當時有被接住，為什麼這個小孩沒被接住？」但當年接住阿富的，不是學校；割頸案楊生則成了高關懷生被漏接下的受害人。楊爸爸說，至今仍驚魂未定，夜不能寐，心中的痛，無法言喻。

阿富從小生活富足，要什麼有什麼，但隨父親經商失敗、父母離異，阿富國中開始參與陣頭、翹課，國三被丟往技藝班自生自滅。升高中後，加入幫派，當起詐騙集團車手，吸收一干朋友，一天能騙上好幾個老人家的畢生積蓄。

阿富感嘆從未獲得學校輔導室的介入關懷。他認為，跟學生接觸時間最長的老師，如果能提早發現，雖然不一定能幫上忙，但至少可以轉介資源協助，但「學校光是要發現學生有狀況，就做得很不足。」

後來阿富被抓，兩度進出少觀所。有天檢察官告訴他，成人司法刑罰會加重，阿富開始思考未來。他躲到外縣市跟外界斷聯，唯一聯絡得到他的是社工，也影響了他。

阿富決定報考社工系，成為一名助人工作者。少年保護官也引薦他到更生少年關懷協會的咖啡館半工半讀，協會人員協助他準備申請大學的備審資料、模擬面試，最後申請上國立大學。

如今阿富人生已經翻到另一頁。去年底新北割頸案，阿富心情深受打擊，如果有人為郭生多做一點，或許就能避免發生憾事。

楊爸爸說，兒子生前在外面總是護著有身心障礙的姊姊，擔心別人欺負她，不知道的人都當他是哥哥，二人感情很好。事發後那幾天，姊姊夜裡不見弟弟，一直問弟弟呢？總是哭累睡著，醒了繼續哭，後來就去弟弟房間睡覺，要等弟弟回來，直到弟弟百日還問他們「為什麼弟弟沒有了？」。

以前，媽媽照顧姊姊遇到困難時，兒子總會說他來就好，是媽媽的靠山，原本他也是姊姊一輩子的靠山，沒想到就這樣走了。

楊爸爸說，兒子的犧牲，讓他看到所謂社會安全網存在太多問題，校園安全也漏洞百出； 拖垮了別人家庭的幸福，仍有一堆理由來強詞奪理，他無法忍受。但他和兒子的共同使命尚未完成，且還有姊姊要照顧，他必須堅強下去。