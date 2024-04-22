陽光行動／漏接高關懷生 學者：社安網缺對話

推行多年的高關懷生和三級輔導制度，仍無法完全接住需要被關懷的孩子；在新北校園割頸案後，促使教育部加速啟動「學生輔導法」修法。學者專家說，教育部修法重點多擺在二級、三級的介入性及處遇性輔導，第一級發展性輔導相對著墨少；且現行社會安全網疊床架屋，學校輔導老師、輔諮中心心理師、社福單位常陷入各做各的、缺乏對話。

空有制度，恐也得教學現場確實落實才不會漏接。更生少年關懷拹會主任陳彥君就觀察到，學生若連續三日未到校應通報中輟，由各地警政協尋，並執行強迫入學，社工、心理師等資源也會導入協助，但有些學校為避免通報，只要學生第三天現身，學校就睜一隻眼、閉一隻眼，這種「潛規則」讓人傻眼。

學生輔導法從一○六年起由中央主管機關每五年進行檢討，本次教育部版本的修正草案，重點在於增加學校配置的專業輔導人員，並配合現況修正學生輔導諮商中心的任務，同時修正教師、輔導教師、輔導人員的職責及分工等。

學生輔導需求升

立委范雲指出，近年學生的輔導需求呈現上升趨勢，尤其接受第三級處遇性輔導的人數，一一一學年國中生超過十四萬人次，將近前一年的一點五倍，負責執行處遇性輔導的專輔人員都是約聘，人力不足、流動率高、經驗無法累積。

盼一級輔導增加

日前公聽會上，台師大學教育心理與輔導學系優聘教授王麗斐說，我國學生輔導法是全球第一部從小學到大專院校，透過轉銜機制讓輔導十六年不中斷。但她認為，目前修法重點多放在二級、三級的介入性及處遇性輔導，較未見第一級的發展性輔導，若未強化發展性輔導，可能會造成介入性、處遇性輔導個案數量增加，最後累垮輔導老師。

輔導工作要做好，應盡全校之力，而不是只有專業人員，而輔導老師在輔導學生過程中，也需要導師、家長協力，盼能有相關規範，讓老師、家長在輔導老師的引導下能共同合作。

她也提醒，現行社安網常有「疊床架屋」情況，應落實分工，若發現孩子的問題和社會福利相關，應連結資源，家庭問題可透過社會局來特別關懷，而非各做各的、缺乏對話。

陳彥君也說，實務現場的網絡合作不夠緊密、未培養出默契。學校體制內有專任輔導老師、輔導老師，外部還有各縣市學生輔導諮商中心，但她曾聽聞學校專輔老師不樂意將學生轉案給輔諮中心，擔心績效受影響，影響學校評鑑結果。除此，在某些資源相對稀缺的縣市，學校輔導室功能甚至不健全，輔導老師是兼任，更曾聽聞是學校老師抽籤擔任。