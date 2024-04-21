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陽光行動／斷金流 行庫強化貸後管理

聯合報／ 記者張議晨朱漢崙／專題報導

「財經小白」落入消費及理財陷阱層出不窮，坊間更有融資打著與銀行相似的公司名，藉低利、強力過件等誘惑吸引小白上門。許多人納悶，這些形同地下錢莊的融資公司不是銀行，它們的資金究竟從何而來？

高雄市刑大五年前偵破民間借貸集團，集團以「某某銀行」類似的公司名向信用不佳又有金錢需求的民眾放款，因廣告主打低利、強力過件，公司名讓借款人誤以為是銀行，落入借貸陷阱。

然而高雄地院審理時，法官去函財政部、金管會等主管機關，回函卻指現行法令對於民間融資業務型態、行銷方式、手法、收取報酬並無規範，雖集團使用與某某銀行相同名稱，卻未違反法令。一、二審法院審理後，法官認為借款人是在自由意志下簽立契約，因無法舉證集團成員利用詐術騙取受害人借貸，均判決無罪確定。

業者巧妙避開法令，金融業者建議不如斬斷這些融資公司的金流。財政部長莊翠雲已號令八大行庫，未來在放款給租賃業者時，要強化貸後管理、追查資金流向，不可讓行庫貸放的金額，流入先買後付（ＢＮＰＬ）業務。不具名的大型行庫透露，已有數家行庫研訂具有懲罰機制的「提前到期」條款，杜絕管理漏洞。

首先，行庫會要求租賃業者在借款時，簽下「切結書」，具結所獲得的資金不會流向ＢＮＰＬ，接著查核資金用途是否和原申貸計畫目的相符，倘若不符合，銀行將提前收回一部分，甚至會全部收回資金。合庫金控董事長董瑞斌主張，應由銀行公會來訂定一致性的規範，亦即不只公股銀行受該規範約束，公會也應透過一致性規範讓民營銀行比照辦理，才能解決金流破口問題。

切結書 地下錢莊 廣告 理財

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