陽光行動／政府應專法管融資公司 別搞拼裝車

融資公司放款亂象已非單純市場秩序的問題，甚至逼著許多財經小白還未入社會就背負債務，演變成社會問題，訂定「融資公司法」專法規範已是刻不容緩。

現行融資公司的管理漏洞百出，甚至經濟部連融資公司的登記項目都未訂定。不論是現行的公司法，或是銀行法，都管不到這些從事消費貸款的融資公司，且因消保法所保障的是「真正的買賣」，假買賣的受害者不在保障範圍，也十分荒謬。

即使根據公司法第十五條，對融資公司的管理上仍有許多破口，像對企業放款僅以淨值百分之四十為上限來規定，完全不看其他條件，公司亂放款給還不出錢的民眾後導致壞帳損失，除非股東提告，否則沒有其他的處罰機制。諸如此類的問題，與其在消保法、公司法這些法規去補破網，搞一台融資公司管理的「拼裝車」，倒不如直接制定一套完整的專法。

其實融資公司在台灣已存在數十年，用高利放款給「邊際戶」（因信用問題無法向銀行貸款的客戶）的營業模式，只是現在問題愈演愈烈，可說是繼二○○八年雙卡風暴之後，戕害年輕人債台高築，甚至說是動搖國本都不為過。

若能有一套「融資公司法」規範，相較於僅以租賃公司的自律規範來約束業者，在執行上絕對更加有力。因為自律規範管不到未加入公會的會員，更何況，融資公司並不等同於租賃公司，融資公司依然是「化外之民」，完全不受約束。更重要的是，管而不罰，效果等於零，有了專法才有罰則。

至於設置專法之後，該由誰管？最適合的應該仍是金管會，畢竟融資公司這些消費性貸款業務，銀行也都有承作，監理機關也應有一致性，也更具相關管理的專業。政府相關部門應該趕緊研議專法、亡羊補牢，不要再使財經小白成為「法外孤兒」，也才能洗刷「詐騙之島」的汙名。