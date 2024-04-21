陽光行動／先拿錢不覺詐 「小白」入圈套

儘管上周五台股暴跌，但台股先前一片榮景，使得投資股票成為全民運動，許多不具備專業投資知識的投資人前仆後繼投入，有心人士架個網站，再透過臉書、LINE或Instagram加以宣傳，就可化身為投資大師開班授課，卻有民眾誤信其言，向所謂的資融公司借錢，最後落得投資失利、背負高利借款兩頭空。

還有不肖業者以「無卡分期」行騙，中部數百名大學生在去年底遭騙金額破千萬元。

台中市法制局今年初出面協調學生與融資公司、３Ｃ店業者開協調會，近期有三百二十名學生達成和解，金額為一六七二萬元。

歸納財經小白誤入陷阱的態樣如下：

先拿酬勞淪為詐騙人頭

一名被害的逢甲大學男學生說，因為蘋果官方對大學生即有特定的學生優惠，加上經營電玩店林姓業者在逢甲商圈有店面，而且他在配合林姓業者辦理完相關無卡分期程序後，「有馬上拿到五千元酬勞」，才不覺得是詐騙，「詐騙都是要付錢出去，而不是拿錢回來」。

網路會員誤入投資陷阱

別小看這些自稱投資大師的人，他們隱身社群背後，透過網路和通訊軟體，只要成功拉攏數十個收費會員定期收費，短短兩、三年就可獲利數百萬，收益驚人。

例如，一名簡姓男子三年前在「Press Play」網路平台上開設股票投資課程，以每月一○九九元起的不等月費招攬會員。其中一名游姓女會員竟將自己證券帳戶網路下單的帳號、密碼，交由簡男全權代操，兩人原本議定損益對半分擔，不料簡男持游女帳戶放空某上市公司股票一百五十張、二百五十張後，屆期卻未回補股票，導致游女必須負擔超過一百二十萬元違約交割款。事後簡男只兩手一攤，不願依照承諾負擔一半損失，讓游女欲哭無淚。

民間假冒銀行名義貸放

高雄一名婦人有現金需求，收到手機簡訊廣告，看到月息百分之三的低利率，不料卻是陷阱。她與自稱某集團旗下銀行的業務人員聯繫後，前往對方口中的公司對保，原定借貸五十萬，一轉眼卻變百萬，想要取消借貸，卻被對方告知需付高額違約金，最終只能依對方要求核貸。

明明借款百萬，但到手現金扣除手續費及三個月本息，僅剩五十萬，雖利率低，還款壓力卻不小，加上借貸時曾提供權狀，反遭對方設定抵押，房子一度被法拍，經親友幫忙才保住，如今債務未清償，還愈滾愈大。