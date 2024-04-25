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將任國安會秘書長 吳釗燮：堅守外交部長6年 沉重但榮幸

中央社／ 台北25日電
總統當選人賴清德（右）25日在台北主持記者會，宣布第6波新內閣與國安人事，邀請外交部長吳釗燮（左）回來擔任國安會祕書長，協助推動國安會業務。中央社
總統當選人賴清德（右）25日在台北主持記者會，宣布第6波新內閣與國安人事，邀請外交部長吳釗燮（左）回來擔任國安會祕書長，協助推動國安會業務。中央社

總統當選人賴清德今天公布國安人事，外交部吳釗燮國安會秘書長；吳釗燮今天表示，他將卸下外交部長職務，這份工作雖然有時令人感到沉重，但能堅守外交部長崗位6年是巨大榮幸，感謝來自全球及外交部人員的支持。

賴清德今天公布新任內閣與國安人事，確定國安會秘書長為現任外交部長吳釗燮。吳釗燮透過外交部的社群平台X帳號發文，以英文寫道，他將於5月20日卸下外交部長職務，這份工作雖然有時令人感到沉重，但能堅守外交部長崗位6年是巨大榮幸，感謝來自全球及外交部人員的支持，如此精神將得以延續。

該則貼文一出，引來許多網友留言「JW（吳釗燮），你會被大家想念的」、「感恩這6年來魔法部長的辛勞」、「您是台灣有史以來最強的外交部長」等回應。

吳釗燮擁有美國政治學碩、博士學位，曾在母校政治大學任教，是民進黨內少數「學而優則仕」相當成功的案例，他在民進黨歷屆總統任內都獲重用。擔任外交部長6年多的吳釗燮將回任國安會秘書長，其豐富國際經驗與人脈將成最大資產，不僅參與對美高階軍售會談可無縫接軌，他熟稔區域安全局勢，也有助從更高格局規劃台灣戰略。

內閣 吳釗燮 國安會 外交部 賴清德

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