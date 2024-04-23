藍質疑鄭麗君家族西進大陸賺紅錢 鄭辦：已無在中國投資

國民黨今天表示，準行政院副院長鄭麗君的先生沈學榮是台灣居磁公司負責人，但利用子公司東莞方策作為白手套，西進中國大陸賺紅錢，鄭麗君與總統當選人賴清德應說清楚講明白。

鄭麗君辦公室回應，過去幾年，類似這樣對鄭麗君家人的攻擊，已經不是第一次，過一段時間就舊飯重炒。鄭麗君當時已說明，先生因與她結縭，為避免惡意的攻擊，已經撤出中國的投資，並持續加碼投資台灣，投入尖端研發；2012年她擔任立委後，先生在中國也沒有產業投資及擔任任何公司管理職。

國民黨今天召開記者會，發言人楊智伃表示，沈學榮1996年開辦台灣居磁工業股份有限公司（母公司），2010年於大陸東莞開辦東莞居磁有限公司（子公司），2012年鄭麗君選上立委，子公司負責人變更為女兒沈逸，2016年鄭麗君任文化部長，子母公司負責人變更為公司高管胡佩莉。

楊智伃說，2017年沈學榮再次擔任母公司負責人，2018年為切割兩家公司關係，胡佩莉辭去母公司董事，

2020年為掩人耳目，子公司由東莞居磁有限公司更名為東莞方策有限公司。

出席記者會的國民黨立委徐巧芯出示廠商報價單等資料表示，東莞方策公司實際是台灣居磁在大陸的白手套，功能就是沈學榮若不方便用自己的名義在大陸賺錢時，就用這家公司幫忙，台灣居磁公司銷售其產品到中國大陸。股權調整之後，台灣居磁從來沒有停止利用東莞方策在大陸賺紅錢。

徐巧芯說，2021年3月，東莞方策跟大陸蘇州某家公司做生意，出售的就是台灣居磁的產品，產品的承認書只有在封面上有寫到東莞方策，包含塗裝品測試方法頁、出貨的檢驗報告以及出具的材料安全規格表等，出現的都是台灣居磁的人員以及台灣居磁email伺服器，足以見得東莞方策是台灣居磁在大陸賺錢的白手套。

徐巧芯質疑，東莞方策是不是鄭麗君家族的居磁公司進軍大陸的白手套；居磁對東莞方策的實質控制力，是否打臉鄭麗君之前所形容的「無關」；鄭麗君將擔任行政院副院長，沈學榮辭不辭董事，如何切割台灣居磁跟東莞方策的關係，鄭麗君應該清楚說明。

鄭麗君辦公室回應，過去幾年，類似這樣對鄭麗君家人的攻擊，已經不是第一次，過一段時間就舊飯重炒。鄭麗君當時已說明，2010年結婚後，她先生不曾再到中國，2012年她擔任立委後，先生在中國也沒有產業投資及擔任任何公司管理職。

鄭麗君表示，她先生出生基隆辛苦家庭，白手起家，正派經營，因與她結縭，為避免惡意的攻擊，已經撤出中國的投資，並持續加碼投資台灣，投入尖端研發。鄭麗君強調，不希望因為她的個人因素影響家人，也希望外界不要影響任何企業公司經營，不要打擾任何企業公司員工。

內定行政院長卓榮泰上午回應表示，鄭麗君非常有文化底蘊、有民主精神，參與學生運動，他對她與她的家族，都充滿感激。未來他會用這樣的心情，與鄭麗君一起共事，讓國家朝向更民主、和平、繁榮的目標。

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