談農地種電 準農業部長陳駿季：政策不變兼顧生態平衡

新一波內閣人事案公布，其中準農業部長陳駿季23日針對農地種電的爭議表示，農業部基本立場是以農為本，光電加值，這個政策不會改變，也會兼顧生態平衡。

準閣揆卓榮泰今日宣布新內閣人事案，陳駿季指出，目前整個農業正面臨外部極端氣候挑戰，過去8年農業部一直積極強化整個農業體質，所以在農業基礎建設以及提升農業競爭力，投入非常多的資源，也因此這樣讓部分外界認為農業就是弱勢產業、農民是靠補助過活。

陳駿季說，但看到因為天候不穩造成的糧食安全不確定性，應該要思考怎麼讓農業更永續經營，「其實農業，特別是農業經營者，應該是被鼓勵支持認可的，不是受補助過活的職業」。

陳駿季指出，在現在的施政基礎下，未來農業部會特別強化「韌性農業」，透過智慧生產跟數位服務的科技元素，提升農業韌性，面對風險時更能降低農業經營風險。

另外，對於過去在農業種電衍生諸多爭議，陳駿季表示，「以農為本、光電加值」的政策不會改變，整個光電各部會共同努力推動的重要政策，在再生能源部分，積極推動農業剩餘資源再利用，予以能源化材料化，提供更有效能源作替代，這個政策會積極推動，也會考慮生態平衡性。

至於台美貿易倡議，美方將對牛豬的政策提出更多高標準的要求，如何確保農民權益？陳駿季說，我國積極加入各種國際貿易組織，台美倡議第二階段討論農業議題，討論的是如何面對環境變遷永續農業的倡議及支持，對未來農產品進出的相關貿易談判，農業部一定會確保品項，對國內農民確保生產跟收入，在此前提下才會去談市場進入議題。

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