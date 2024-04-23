莊翠雲留任財長 至少三大挑戰仍待解題

卓榮泰準內閣近期不斷公布新內閣人事，23日也正式宣布財政部長莊翠雲將留任。雖然卓榮泰將莊翠雲定位在持續推動囤房稅2.0、新青安貸款，以及綠色金融碳交易等任務，但預期金融營業稅、當沖降稅修法、財劃法等挑戰仍在前方等待。

莊翠雲去年1月底接任財長後，積極推動包括囤房稅2.0、所得稅制優化單身租屋族年收62.6萬以下免繳稅等多項稅制改革，外圓內方的個性也讓她獲得好評。

莊翠雲日前在立法院備詢時就被接連問到是否會留任，當時她還低調笑稱「不去預測、個人去留不重要」、「不會每天等電話」，無法回答是否還會繼續留在內閣，但只要在任，每一天就會兢兢業業做好工作。但不到一周就傳出莊翠雲將留任的消息。

知情人士透露，全力留任莊一直都是選項之一，若莊婉拒，也將從目前兩位政務次長之中徵詢。由於目前莊翠雲確定留任，財政部班底預料也不會大動作調整。

莊翠雲畢業政治大學地政系，高考錄取後便進入地政機關服務，1987年進入財政部國有財產局，一路從基層做起，擔任過組長、主任秘書、南區辦事處及北區辦事處長、副局長、財政部參事、署長，歷練相當完整，且在國產署服務超過26年，為國產署系統第一位女性首長。

上任14個月，莊翠雲表現落落大方，不論是立法院詢答、或是接受媒體聯訪，總是能將複雜的財政議題侃侃而談，她從容與優雅的氣質也讓產官學界都留下極佳的好印象。

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