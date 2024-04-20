落實賴清德政見 民進黨舉辦「投資未來世代青年論壇」

準副閣揆鄭麗君今（20）日指出，準總統賴清德提出擴大高教投資3+1，首先就「教育平權」針對私校學雜費補助，縮減公私立學費差距，這在今年2月已經開始實施；第二是「投資高教教研人才，追求卓越精進」；第三為「投資國際交流合作，提升高教國際競爭力」，同時設立「百億海外圓夢基金」；第四是擴大對技職教育師資、設備及類產線的投資，培養下個世代的產業人才。

民進黨為落實賴清德所宣示的「舉辦國家希望工程論壇，開啟社會溝通」目標，今(20)日舉辦「投資未來世代」青年論壇，邀請學生、社會新鮮人、青年家長等三大類型青年代表，及青年團體與專家學者，共同針對「0-22歲投資未來世代」重點政策主張，進行交流與聚焦討論。

會中不僅有鄭麗君出席，民進黨代理秘書長楊懿珊、政策會執行長王義川、新境界智庫副執行長廖錦桂、台灣智庫執行長呂曜志、民進黨立委吳思瑤、范雲、張雅琳，以及多位專家學長，現場更有200位關心未來的青年朋友，一同討論與思辯未來的青年政策。

楊懿珊表示，民進黨上一次執政時，鄭麗君是青輔會的主委，那時候有青年國是會議，集結很多青年朋友的思想，集體找出台灣每一個關鍵時刻的布局，在鄭麗君的帶領下，現在很多人在不同的領域，都有自己的專業跟影響國家未來的角色。在選舉過後，大家有某些程度的社會焦慮，不管是青年意見的分歧，或是對未來局勢變動的不確定性，這些事情都讓大家在思考台灣未來怎麼走，以及如何與國際連結。現在世界局勢對台灣是有優勢的，所以在一個充滿希望的可能性，集結青年朋友一起為台灣找更多機會、更多未來。

楊懿珊強調，社群時代資訊來源可能會影響判斷與思想，一起思考跟挖掘問題找出解決方法，這個過程非常重要，不可能用15至30秒的短影音去影響未來的發展。今天來參與這個過程的各位，都是非常值得敬佩，待會除了有鄭麗君專題演講之外，每一場次的主題都可以帶領我們思考，不同面向的機會與可能性，或是從來沒有想過的問題，所以期待青年朋集思廣益，無論是有不滿、有疑問，或是有解決方法，都希望大家可以充分的討論。

王義川表示，自己過去也曾參加過青年國是會議，當時的主委就是鄭麗君。對政府最重要的是無論什麼政策都是青年政策，國家做的任何事都要是投資下個世代。因此勉勵在場年輕朋友，千萬不要害怕講錯話，也不要怕嗆政府，因為年輕人提出的寶貴意見都是國家重要的參考方向，鼓勵年輕人勇敢跟未來的總統賴清德講出青年心聲。

鄭麗君以「投資未來世代，就是投資台灣未來」進行專題演講。鄭麗君表示，準總統賴清德的「國家希望工程」包含三大目標，「民主和平的台灣」、「創新繁榮的台灣」、「公義永續的台灣」。而「投資未來世代」是首要國政，是台灣成為創新型社會與公義化社會的雙重關鍵。

鄭麗君說明，「公義化社會」是擴大投資下一代從出生到成長的整體性支持體系，不論每個人的出身背景，0到22歲都受到國家的支持成長；「創新型社會」是給年輕人充分投資，讓年輕人有能力追求自己有興趣的事物，要相信越公平的社會越有利於創新，接住每個有創意的年輕人，讓他們有機會有能力發展，台灣才能走向創新型社會。前述兩者所創造出來的良性循環，將讓人人有希望，國家也會更有希望。

關於「投資未來世代」的內涵，鄭麗君則分就七大面向闡述，包括教育投資、工作保障、健康促進、居住正義、照顧服務、性別友善、促進公民參與，其中的「教育投資」是一大重點。

鄭麗君表示，準副總統賴清德提出擴大高教投資3+1，首先就「教育平權」針對私校學雜費補助，縮減公私立學費差距，這在今年2月已經開始實施；第二是「投資高教教研人才，追求卓越精進」；第三為「投資國際交流合作，提升高教國際競爭力」，同時設立「百億海外圓夢基金」；第四是擴大對技職教育師資、設備及類產線的投資，培養下個世代的產業人才。同時，亦打造公平、均優、多元的12年國民基本教育。

在上述各項投資未來世代的內容外，鄭麗君也提及，接下來希望將各項青年政策，包括就學、創業、就業、居住、公共參與等跨部會業務進行整合、制定「青年政策白皮書」，並邀請青年一起參與，擘劃支持青年發展的整體藍圖與執行方案。

鄭麗君也和與會青年進行長達半小時的問答時間，互動非常踴躍，現場氣氛熱絡。提問內容包含中正紀念堂轉型正義、年金改革在立院的最新狀況、超高齡化社會政府的因應、國際開始有週休三日倡議、甚至是民進黨投入直播等議題，更有青年表示總統投柯文哲、政黨投民進黨，也前來參與活動。鄭麗君也仔細聆聽、逐一回覆。

最後，鄭麗君也與青年夥伴分享到，批判監督的聲音都是政府進步的動力，也能讓民主更加進步。期待未來無論於公於私都能有機會持續與年輕朋友對話，而「國家希望工程」就是希望回應年輕人的聲音，未來政府也須更柔軟、開放的聆聽與對話，凝聚共識努力向前，打造永續的民主和公平的社會，讓每一個人都能往自己的理想邁進，也讓台灣繼續邁進。

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