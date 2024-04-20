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接外長有人抱屈 林佳龍：都是台灣隊

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
總統府祕書長林佳龍。聯合報系記者王昭月／攝影
總統府祕書長林佳龍。聯合報系記者王昭月／攝影

總統府秘書長林佳龍盛傳接外交部長，準總統賴清德尚未對外宣布，日前卻被蔡總統提前證實，引發討論。昨天林佳龍笑稱「我的職務不小心被先曝光」，間接承認新職。針對同黨人士為他抱屈，他說，「我們都是台灣隊，會為台灣隊加分」。

林佳龍昨代表蔡英文總統及副總統賴清德，祝賀高雄醫學大學大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地啟用，致詞時提及接獲衛福部長邱泰源等內閣人事布達簡訊，笑稱「希望我沒替他先宣布」，「我的職務不小心被先曝光」。

行政院新內閣漸成形，原盛傳林佳龍也是閣揆人選之一，最後卻安排接掌外交部。對此，林佳龍說，「我們都是台灣隊，我們的隊長安排我在哪個位置，基於團隊精神，我會為台灣隊加分」。

林佳龍是民進黨正國會龍頭，但近日綠營各縣市黨部改選，正國會屈於劣勢，他對此表示，民進黨是一個民主政黨，黨公職選舉大家既競爭又合作，他認同這樣的民主文化，經此過程產出的黨公職人選才會團結，才會一起追求勝利。

至於接外長後，是否影響日後參與地方縣市首長選舉的布局？林說，做什麼就要像什麼，任何公職都是人民付託，就是把事情做好。

是否仍規畫投入雙北市長選戰？林佳龍笑說，離下次選舉還很久，應給新政府一點時間，組織新內閣，讓他們落實政見，為民服務。

內閣 外交部 林佳龍 蔡英文 賴清德

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